香港8.31抗议直播：游行集会被禁，仍有大批人士走上街头争取五大诉求

BBC中文记者在现场观察，香港铜锣湾崇光百货公司对出的马路被大概二千名示威者占领，部分人则步行至湾仔及金钟方向，他们大多身穿黑衣及带上口罩，天雨关系许多人也举起雨伞。他们高呼“光复香港，时代革命”的口号。

附近交通瘫痪，巴士未能前进，但有巴士乘客将行政长官林郑月娥的照片贴在上层，并有“千古罪人”四字。

BBC CHINESE Copyright: BBC CHINESE 铜锣湾现场有示威者占据主要马路。 Image caption: 铜锣湾现场有示威者占据主要马路。

BBC CHINESE Copyright: BBC CHINESE 有人坐轮椅走上街头。 Image caption: 有人坐轮椅走上街头。