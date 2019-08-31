香港8.31抗议直播：游行集会被禁，仍有大批人士走上街头争取五大诉求

BBC中文记者在现场观察，香港铜锣湾崇光百货公司对出的马路被大概二千名示威者占领，部分人则步行至湾仔及金钟方向，他们大多身穿黑衣及带上口罩，天雨关系许多人也举起雨伞。他们高呼“光复香港，时代革命”的口号。 附近交通瘫痪，巴士未能前进，但有巴士乘客将行政长官林郑月娥的照片贴在上层，并有“千古罪人”四字。
直播报道
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现场直击：示威者占领铜锣湾马路
BBC中文记者在现场观察，香港铜锣湾崇光百货公司对出的马路被大概二千名示威者占领，部分人则步行至湾仔及金钟方向，他们大多身穿黑衣及带上口罩，天雨关系许多人也举起雨伞。他们高呼“光复香港，时代革命”的口号。
附近交通瘫痪，巴士未能前进，但有巴士乘客将行政长官林郑月娥的照片贴在上层，并有“千古罪人”四字。
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成千上万的香港市民在8月31日不理会香港警方警告下，走上街头抗议，占领主要马路，警方提醒市民正“参与未经批准的集结”。
五年前的8月31日，中国全国人大常委会宣布8.31决定，香港普选方案在提名阶段便引入筛选机制，并非抗议者希望有的“真普选”，成为之后占领运动（又称“雨伞运动”）的触发点。
香港团体“民间人权阵线”原本计划在这天发起游行集会，争取“反送中”示威者的五大诉求，包括撤回《逃犯条例》修订、撤回暴动定性警民冲突、成立独立委员会调查事件、释放被捕示威者及争取双普选。
但警方以可能发生暴力事件为由禁止民阵的游行，并在近日拘捕三名民主派立法会议员及黄之锋、周庭等多名社运人士，遭示威者批评打压言论自由。