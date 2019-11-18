香港示威直播：彻夜冲突后理工大学被警方包围，高院判“禁蒙面法”违宪

中国官方媒体《新华社》11月17日晚发表时评，回应美国国务卿蓬佩奥两日前在美国莱斯大学贝克公共政策研究所（Rice University’s Baker Institute）的讲话。 时评称，“面对乱港暴力行径，蓬佩奥不是予以谴责，而是用心险恶地‘呼吁’所谓‘对话’，赤裸裸地暴露出粗暴干涉中国内政的本性。” 时评还称，香港发生的暴力犯罪行为“严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线，正滑向恐怖主义的深渊。面对如此猖狂行径，美国一些政客视而不见，反而对特区政府高度克制的执法行为妄加指责。如此赤裸裸地在人权和法治问题上玩弄双重标准，实在令人不齿。” 蓬佩奥11月15日在美国莱斯大学贝克公共政策研究所发表讲话，题为“向人类自由致敬” (In Tribute to Human Freedom)。他在随后的问答环节中谈及香港事务。他呼吁中国遵守有关“一国两制”的承诺，并希望北京和香港的抗议者以“非暴力”的方式对话。 他说：“不仅是美国，英国和世界上其它几十个国家都明确表达了对中国应如何对待香港人民的期望。这种期望基于中国政府的承诺。因此，我们已经多次向习总书记表示，要兑现你们曾保证的实行一国两制的承诺。我们不仅鼓励北京，也鼓励抗议者以非暴力的方式，就香港人民的愿景展开政治对话。”
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《新华社》回应美国国务卿蓬佩奥涉港评论
中国官方媒体《新华社》11月17日晚发表时评，回应美国国务卿蓬佩奥两日前在美国莱斯大学贝克公共政策研究所（Rice University’s Baker Institute）的讲话。
时评称，“面对乱港暴力行径，蓬佩奥不是予以谴责，而是用心险恶地‘呼吁’所谓‘对话’，赤裸裸地暴露出粗暴干涉中国内政的本性。”
时评还称，香港发生的暴力犯罪行为“严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线，正滑向恐怖主义的深渊。面对如此猖狂行径，美国一些政客视而不见，反而对特区政府高度克制的执法行为妄加指责。如此赤裸裸地在人权和法治问题上玩弄双重标准，实在令人不齿。”
蓬佩奥11月15日在美国莱斯大学贝克公共政策研究所发表讲话，题为“向人类自由致敬” (In Tribute to Human Freedom)。他在随后的问答环节中谈及香港事务。他呼吁中国遵守有关“一国两制”的承诺，并希望北京和香港的抗议者以“非暴力”的方式对话。
他说：“不仅是美国，英国和世界上其它几十个国家都明确表达了对中国应如何对待香港人民的期望。这种期望基于中国政府的承诺。因此，我们已经多次向习总书记表示，要兑现你们曾保证的实行一国两制的承诺。我们不仅鼓励北京，也鼓励抗议者以非暴力的方式，就香港人民的愿景展开政治对话。”
理工大学冲突：示威者再次试图逃离校园，多人被捕
几百名示威者下午1时许再次试图逃离理工大学校园，遭警方以催泪弹阻止，然后几十名防暴警察冲上前制服多名示威者。
有示威者头破血流，一些示威者折返回到校园内。
《人民日报》评论员文章：“没有任何中间地带，没有半点妥协余地”
中国官方媒体《人民日报》周一发表评论员文章，称“绝不允许任何人挑战‘一国两制’原则底线。”
评论称，香港几个月来持续出现的街头暴力活动，是在“在反对派的蛊惑煽动和外部势力的插手干预下”进行，目的是“搞乱香港、瘫痪特区政府，进而夺取特区的管治权，把香港变成一个独立或半独立的政治实体，最终使‘一国两制’名存实亡。”
评论还称，在关于国家主权和香港前途命运的问题上，“没有任何中间地带，没有半点妥协余地”。
理工大学周日的冲突场面
香港高院：《禁蒙面法》违宪
香港政府早前引用《紧急法》实施《禁蒙面法》，遭民主派团体提出司法复核，认为做法是绕过立法会，赋予特首不受约束的立法权力。但政府代表认为，紧急法与《基本法》并没有出现抵触，特首在紧急法底下拥有废除法例的权力，不代表立法会的权力会因而受到限制。
高等法院今日颁判词，裁定紧急法在“危害公安”的情况下使用属违反《基本法》，而《禁蒙面法》对基本权利的限制超乎合理需要，《禁蒙面法》亦违宪。法庭周三会开庭听取双方陈词，以商讨补救裁决引发的情况。
香港政府推行《禁蒙面法》时，激发了更大规模示威，大部分示威者也没有理会有关法例，继续蒙面。
香港教育局：周二继续停课
香港教育局周一宣布，全港学校周二（19日）继续停课。局方声明表示，按现时情况，中小学及部分特殊学校计划于周三恢复上课，至于幼稚园、肢体伤残儿童学校及智障儿童学校，将停课至星期日（24日）。教育局再次提醒学生应留在家中，不要在街上流连，远离危险，更切勿参加违法活动。
香港警察呼吁示威者放下武器
香港警方中午时在社交网站发表声明，呼吁示威者放下武器和除下防毒面具，和平有序地在循畅运道南桥的马路桥面离开。
香港理工大学示威者被包围，警方警告用实弹
欢迎大家收看BBC中文的多媒体直播。
香港示威未有平息，主战场移至位于红磡的香港理工大学，从上周一开始，大批示威者连日占据理大，在附近道路设置路障，包括影响一条过海隧道。
香港警方多次与示威者爆发冲突，周日起，双方以催泪弹与汽油弹交战，警方周一清晨一度进入校园范围制服示威者，遇到抗议者放火抵抗。
数百名示威者目前被困校园内，早上试图冲破警方防线逃走但不成功。
香港警方指责“暴徒”多处放火并使用汽油弹、砖头、弓箭等武器攻击警察；警方说校园目前藏有大量爆炸品、易燃物品，“极为危险”，“暴徒”行为是已达“暴乱”程度，警告如示威者使用致命武器会用实弹反击。
示威者指责警方包围理工大学时使用过分武力，校园内多名伤者未能送院。理大学生校董李傲然称校内大部份义务急救员和救护人员已被警方拘捕和带走，正出现反修例运动“最大的人道危机”。
理工大学校长滕锦光清晨透过传媒发表录像讲话，称警方承诺，若示威者不攻击，警方会暂停使用武力，同时又指警方容许校园内的人和平离开，他说自己愿意陪这些人去警署，确保他们的个案获公平处理。