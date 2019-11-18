香港示威直播：彻夜冲突后理工大学被警方包围，高院判“禁蒙面法”违宪

中国官方媒体《新华社》11月17日晚发表时评，回应美国国务卿蓬佩奥两日前在美国莱斯大学贝克公共政策研究所（Rice University’s Baker Institute）的讲话。

时评称，“面对乱港暴力行径，蓬佩奥不是予以谴责，而是用心险恶地‘呼吁’所谓‘对话’，赤裸裸地暴露出粗暴干涉中国内政的本性。”

时评还称，香港发生的暴力犯罪行为“严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线，正滑向恐怖主义的深渊。面对如此猖狂行径，美国一些政客视而不见，反而对特区政府高度克制的执法行为妄加指责。如此赤裸裸地在人权和法治问题上玩弄双重标准，实在令人不齿。”

蓬佩奥11月15日在美国莱斯大学贝克公共政策研究所发表讲话，题为“向人类自由致敬” (In Tribute to Human Freedom)。他在随后的问答环节中谈及香港事务。他呼吁中国遵守有关“一国两制”的承诺，并希望北京和香港的抗议者以“非暴力”的方式对话。

他说：“不仅是美国，英国和世界上其它几十个国家都明确表达了对中国应如何对待香港人民的期望。这种期望基于中国政府的承诺。因此，我们已经多次向习总书记表示，要兑现你们曾保证的实行一国两制的承诺。我们不仅鼓励北京，也鼓励抗议者以非暴力的方式，就香港人民的愿景展开政治对话。”