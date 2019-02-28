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特朗普与金正恩河内寻求突破
美国总统特朗普（Donald Trump）与朝鲜国务委员会委员长金正恩在越南首都河内再次举行峰会。
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概要
- 美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩将进行第二次峰会。
- 8个月前，特朗普与金正恩在新加坡举行历史性会晤，达成了一项积极但具体内容模糊的协议。
- 两人讨论的主要议题是朝鲜能否同意放弃其核武计划。
- 他们还可能讨论正式结束朝鲜战争（韩战），或减少对朝鲜的制裁。
- 此次峰会于2月27日至28日，在越南首都河内举行。
- 2月27日，特朗普与金正恩进行初次会面，两人随后共进晚餐。2月28日，两人将进行正式会晤。
直播报道
所有标注均为英国时间
美国不再要求朝鲜完全“开诚布公”？
金正恩与特朗普的此轮会面可能达成哪些协议，各种报道层出不穷。美国长期以来的一个要求是，朝鲜必须全面披露其所有核导设施及资产。然而，据美国媒体报道，谈判代表们现在不再要求这样做。朝鲜问题观察家对此并不意外，他们称这种策略早已被放弃。
NBC新闻（美国全国广播公司）的推特说：美国现任和前任官员透露，作为特朗普和金正恩会谈的一部分，美国谈判代表不再要求朝鲜全部公开其核导计划的完整记录。
金正恩与特朗普都说了什么
美国与朝鲜领导人已经开始又一场会谈，但之前他们已经对此次河内会谈关键日的议程有所评论：
特朗普在谈及无核化时说：“我从开始就在说，速度对我不那么重要。我非常感谢没有更多核武器和导弹试验。我们只是想要达成真正的协议。”金正恩也谈到对达成协议是否有信心：“现在下结论太早，但我不想说我对此悲观。从我现在感受到的来说，我确实感觉会有好的结果。”
金正恩需要让强硬派满意
斯坦福大学肖伦斯坦亚太研究中心学者安德雷·亚伯拉罕（Andray Abrahamian）对BBC说，尽管金正恩在朝鲜国内非常有权势，但他依然需要担心政治。
“他是这个体制中最重要的人，但这个体制中同样有很多重要和有影响力的人。”
“朝鲜和其他国家一样，也有强硬派。因此他不得不向美国做出一些让步时，也需要取得一些东西，证明这种让步是合理的。”
河内峰会：五大抓眼球的另类看点
特朗普和金正恩的越南峰会终于揭幕啦！其实，过去几天，世界媒体已经在登高爬低地挖趣闻、淘花絮。成百上千的记者涌入河内，不把峰会从里到外翻个遍誓不罢休的感觉。
这个发型很“霸气”！
第一妹妹“好暖心”
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专列啥时“变脸”了？
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金正恩和特朗普越南河内峰会：五大抓眼球的另类看点
你能发现金正恩的妹妹吗？
金正恩的妹妹金与正是他最信任的身边人之一。去年冬奥会上，金与正首次在国际场合亮相，成为朝鲜战争之后第一位访问韩国的金氏家族成员。
之后她又在新加坡特金会等多个国际场合出现，这次她也来到了河内。
缩水的一对一会议
但分析人士庞达（Ankit Panda）指出，最好不要对此“过分解读”。
庞达在推特上表示，这一次特朗普与金正恩可以提前一天沟通，而且也是第二次首脑会谈，关于这种细小的问题最好不要过多解读。
美国要求有变？
关于金正恩和特朗普今日达成的协议可能包含哪些内容，各种报道层出不穷。美国长期以来的一个要求是，朝鲜必须完全披露其所有核导弹资产和设施。美国媒体报道称，谈判代表们将不再要求这点。这并不让朝鲜观察者吃惊，他们说这种策略早就被放弃了。
朝鲜人看到了什么？
与以往不同，朝鲜媒体大篇幅报道了金正恩的此次访问。这些照片今晨被刊登在他们的头版上。而金正恩此前的几次外访，官方媒体都是在其结束访问回国后再进行报道。
朝鲜紧密地控制着信息流通——很少有人能听到来自外部世界的消息，否则将被视为犯罪。官方报纸成为很多朝鲜民众了解国家政治动向的窗口。在朝鲜的地铁站等很多公共场所，每天的官方报纸都会被陈列在固定的地方，以供民众阅读。
《华盛顿邮报》驻北京记者站站长安娜·菲尔德（Anna Fifield）发布推特说：这些照片是今早朝鲜人醒来时，便可以在报纸头版看到的。无论金正恩对特朗普说什么，对我来说最特别的将是他给自己人民的信息。
会议开完还有会议
两名领导人已经结束一对一会谈，但将很快与双边高级官员一起开始另一个扩大会议。之后他们将于当地时间11：55前往午餐场所。
中国角色
金正恩乘坐火车穿越中国抵达越南，这样的选择也在提醒国际社会关注中国在美朝关系中扮演的角色。
“没有美国，朝核问题不能解决，因为美国是朝鲜想要对话的对象；没有中国，美国对朝鲜的影响力是有限，因为朝美之间缺乏信任，”韩国世宗研究所中国研究中心主任李成贤说。
关于更多越南特金会的分析，及中国在其中作用的解读，请看我们的其他稿件：
蓬佩奥与金英哲交谈
可以看到，金正恩与特朗普闭门会谈时，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）与金正恩的得力助手、朝鲜劳动党中央副委员长金英哲交谈。
他们要谈什么?
最重要的议题依然是朝鲜核问题。世界上大多数国家都不希望朝鲜拥有核武器，该国因此处于严重的经济制裁之下，希望解除制裁。
在新加坡，金正恩曾含糊地承诺“去核化”——但这究竟意味着什么，以及如何进行这一进程，都不得而知。人们期待两人是否会在第二次峰会中达成具体的协议和更加夯实的目标，而不只是拍了一张照片，并承诺继续对话。
“我会尽我所能带来好结果”
美国之音报道，金正恩在会面开始时说：“我们会坐下来好好聊聊，今天我将尽我所能带来好结果。”
首日晚餐谈了什么？还有谁参加了晚宴？
美国总统特朗普27日傍晚与朝鲜最高领导人金正恩在越南首都河内会面，为第二次会晤拉开序幕。两人先是在河内索菲特传奇大都会酒店先进行单独闭门会谈，随后举行晚宴。
了两国首脑外，美朝各派两名高官出席晚宴，美方派出国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）丶白宫幕僚长:米克·马尔瓦尼 （Mick Mulvaney）；朝方则有劳动党中央委员会副委员长金英哲 (Kim Yong Chol)，以及外交部长李勇浩 (Ri Yong Ho)。
金正恩越南再会特朗普：首日晚餐谈了这些
金正恩的直觉
“现在说有点早，但是我的直觉是这样，我确实感觉这次会有好结果，”金正恩说。
两名领导人似乎压力都很大
社交媒体上的分析人士也观察到了这一点。
特朗普与金正恩的今日日程表
以下均为河内（东七区）时间：
- 0855: 金正恩与特朗普见面，双边会谈
- 0945: 双边高级官员加入，举行扩大会议
- 1145: 工作午餐
- 1405: 共同签署声明
- 1550: 特朗普出席新闻发布会
- 1805: 特朗普离开河内
视频：金正恩回应外国记者
以下是金正恩回应一名外国记者提问的瞬间。
闭门会谈开始
闭门会议已经开始，特朗普与金正恩需要就细节展开详谈。
特朗普说，他不着急
“速度对我来说不那么重要，我不急，”特朗普说，“重要的是，我们把事情做对。”