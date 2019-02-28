特朗普与金正恩河内寻求突破

金正恩与特朗普的此轮会面可能达成哪些协议，各种报道层出不穷。美国长期以来的一个要求是，朝鲜必须全面披露其所有核导设施及资产。然而，据美国媒体报道，谈判代表们现在不再要求这样做。朝鲜问题观察家对此并不意外，他们称这种策略早已被放弃。

NBC新闻（美国全国广播公司）的推特说：美国现任和前任官员透露，作为特朗普和金正恩会谈的一部分，美国谈判代表不再要求朝鲜全部公开其核导计划的完整记录。