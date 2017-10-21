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记者来鸿（粤语）：中国什么说得说不得？
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记者来鸿（粤语）：中国什么说得说不得？
2017年10月21日
中共召开了第十九次全国代表大会。BBC驻北京记者指出，中国的公共言论空间审查日益严苛，中国民众生活都被严密控制。
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