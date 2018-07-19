2018香港书展人物：24小时追“叮叮”的电车迷黄曼玲

香港岛大街小巷里缓缓穿梭的电车，车轮与路轨磨擦的声响，标志性的“叮叮”停车声，在黄曼玲看来犹如与城市同步呼吸着，是一部部充满生气的老古董，盛载着香港几代人的故事与记忆。

策展人黄曼玲（Irene Flanhardt）因为一次策划电车展览的机缘而爱上拍摄电车，更组织了十多名摄影师成立“追踪电车队”，获准进入电车车厂拍摄，近距离记录电车从制造到行驶的过程。