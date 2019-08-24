星火燎原　俄罗斯度过政治炎夏

【BBC时事一周（粤语）——记者来鸿】俄罗斯这个夏天可谓特别炎热。首都莫斯科连续几个周末有和平示威，抗议反对党派人士被阻止参加市级选举，部分演变成暴力警民冲突，有示威者被捕。同一时间，远东了无人烟的西伯利亚竟然升起前所未见的缕缕浓烟，上亿公顷森林被大火吞噬，总统普京指示军方加入扑救。
BBC驻莫斯科记者史蒂夫·罗森伯格（Steve Rosenberg），到千里之外采访这场森林大火。
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【BBC时事一周（粤语）——记者来鸿】俄罗斯这个夏天可谓特别炎热。首都莫斯科连续几个周末有和平示威，抗议反对党派人士被阻止参加市级选举，部分演变成暴力警民冲突，有示威者被捕。同一时间，远东了无人烟的西伯利亚竟然升起前所未见的缕缕浓烟，上亿公顷森林被大火吞噬，总统普京指示军方加入扑救。
BBC驻莫斯科记者史蒂夫·罗森伯格（Steve Rosenberg），到千里之外采访这场森林大火。