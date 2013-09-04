图辑：云南松山建二战中国远征军雕塑群
位于云南松山的中国远征军雕塑群在抗日战争胜利68周年之际开幕，纪念滇缅公路上的这场重大战役。
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中国于9月3日纪念二次大战抗日战争胜利68周年，在云南保山龙陵县，一座纪念1944年滇缅公路松山战役的雕塑群揭幕。
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据中国媒体报道，雕塑群由雕塑家李春华创作并捐赠，共有402座单体雕塑。
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雕塑与真人比例为1.2:1，分为将军、夏装士兵、娃娃兵、跪射兵、炮兵、在世老兵等12个方阵。
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1941年，英国与以蒋介石为首的中国政府在重庆签署《中英共同防御滇缅路协定》，建立中英军事同盟。中国于次年组建了中国远征军。
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1942年5月，日军占领松山，试图截断盟军唯一对华物资补给线——滇缅公路。中国远征军自1944年6月4日起攻打松山，至9月7日全面击溃日军。
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中国远征军共投入40万士兵，在中缅印战区与英军共同攻打日军，伤亡接近20万人。其中，松山战役动员约4万人，伤亡7600余人。1260余名日军被歼灭。
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在中国远征军雕塑群开幕的同时，云南省会昆明也举行了纪念阵亡南侨机工的仪式。
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南侨机工是响应新加坡华裔商人陈嘉庚号召到滇缅公路支援物资运输的3000余名东南亚华侨。抗战期间殉职者超过1000人。
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在中国远征军确保滇缅公路畅通之际，南侨机工为军火等物资经过滇缅公路进入云南战区提供了保障。（撰稿：叶靖斯 责编：萧尔）