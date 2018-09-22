BBC中文每周推荐：你不容错过的五个故事

2018年的第38周，美中贸易战再次升级，超强台风“山竹”给多地带来重创，中国游客在瑞典遭到酒店驱逐等新闻在网络上引发轩然大波。

美国再对中国征收新一轮关税，贸易战可能演变为持久战。一篇广泛传播的自媒体文章在中国引来对私营经济命运的多种揣测。一家中国游客在瑞典与酒店产生冲突，当地警方介入，但后来却升级成为外交事件。

另一方面，台风“山竹“重击中国广东、香港、澳门等地，BBC中文香港办公室也没能幸免于难。而一名驻日台湾外交官的自杀引发了“舆论杀人”争议。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 两千亿商品关税：贸易战变持久战 中美谁更疼

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9月17日，白宫网站发布特朗普签署的声明，宣布将在9月24日正式对2000亿美元中国商品加征10%关税，中美贸易战再次升级。加上已经实施的惩罚性关税，增税商品即将覆盖中国出口美国产品总额的半壁江山，这对中国无异于“雪上加霜”。

有专家告诉我们，中国和美国都低估了对方打贸易战的决心，这种误判导致贸易战不断升级，甚至有可能成为持久战。

2. 中国游客被瑞典酒店驱逐如何演变为一场外交事件

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9月初，一名中国游客和父母在瑞典因入住问题与酒店发生纠纷。该游客指，酒店报警后赶到的瑞典警察态度粗暴，最终将他们扔在“几十公里之外的一座坟场”。而中国驻瑞典大使也两度为此发声，强调中国游客“遭到了瑞典警察粗暴对待”，中国外交部指责瑞典警方做法不符合外交惯例和国际通行做法。事件中中国游客、瑞典旅馆和警方的表现，中国使馆和官媒的屡屡强硬表态，都引发网民激烈讨论，成为近期中文社交媒体上最受关注的话题之一。

3. 关于超强台风“山竹” 你需要知道的几件事

图片版权 AFP Image caption 台风“山竹”直径达到900公里。

上周末，超强台风“山竹”袭击粤港澳，中国媒体报道在广东造成至少四人死亡，逾20万人受灾。在香港造成超过360人受伤，澳门20多人受伤。中国气象局的数字显示，“山竹”的最高风速一度达到每小时162公里，是1949年有纪录以来最强劲的台风。

“山竹”为所到之地带来狂风暴雨，多处有大树倒塌，道路受阻。而台风过境后，风波并未消失，香港政府的应急机制引发了市民的讨论。

4. “私企退场论”: 国进民退加剧 中国民企惶恐情绪蔓延

图片版权 Getty Images Image caption 阿里巴巴主要创始人马云

一个名为吴小平、自称“资深金融人士”的人在中国社交媒体掀起一轮轩然大波。他发文称：中国私营经济已完成协助公有经济发展的任务，应逐渐离场。就在此文发布前不久，阿里巴巴主要创始人马云宣布，将在一年后卸任阿里巴巴董事局主席。马云退场的同时，中国国有资本被曝开始大规模进入上市民营企业。惶恐情绪蔓延的中国私营企业，正面临着未知的未来。

5. “极端气候”下台湾外交官自杀引发的争议

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 日本关西机场9月4日遭"飞燕"台风侵袭，机场跑道和候机楼一楼被淹，机场关闭，导致近5000人滞留机场。

9月14日，台湾驻日本大阪经济文化办事处处长苏启诚在大阪府丰中市内住处上吊身亡，终年61岁。自杀前，台湾驻大阪代表处正面临台风时“援救不利”的强烈指责，因此他的身亡也引发了“舆论杀人”的争议。

所谓"援救不利"的风波缘于9月初，日本关西机场由于台风成为“孤岛”，中国媒体称派中国使馆专车接驳中国公民，有台湾人问“是否可上车”时，中方人员回应：“只要你认为是中国人，就可以上车”。有台湾媒体指责，相比中国大陆，台湾驻大阪代表处“援救不利”。事后查证显示，中国使馆所派大巴为分流人潮所用，中方车辆并无法进入关西机场。外界质疑，苏启诚正是在这样的媒体舆论下，承受莫大压力，最后走上绝路。

另一方面，近期中国政府开放港澳台居民申请居住证，向持证人提供接近大陆居民的社会生活便利待遇。中方称开放十日内，已有超过2.2万名台湾人申请。有台湾人告诉我们，为了生活方便愿意申请居住证，而这一政策究竟会带来哪些影响？