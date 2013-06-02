美媒：职校为中国农民工子弟带来希望

Image caption 中国计划中的经济转型将需要大量技术工人

《纽约时报》网络版周日发表文章说，兴起中的免费职业学校为中国农民工子弟带来更好的前景。

《纽约时报》文章说，中学毕业生李阳阳（音译）2009年随父母搬到北京后在一家餐馆打工，每月挣700元人民币。

报道说，后来，另一位在北京的外地农民工介绍李阳阳到百年职校学习。这是中国第一家免费的非营利职业中学。

文章说，如今已经17岁的李阳阳正在百年职校学习酒店管理，希望进入这个每月起薪是他原来薪水三倍多的工业。

李阳阳正准备申请高档酒店的实习。“在百年职校学习我感到幸运，因为在这里学习我有更多机会，我的未来更光明了”，他说。

报道说，对中国两亿农民工的子女来说，这样的职校提供了比父辈薪酬更好、更稳定的工作机会。

文章说，这些职校的课程范围很广，而且往往根据所在区域开设课程。比如，在工业大省辽宁省，汽车修理和建筑方面的课程非常受欢迎。

报道说，在大城市，学生们更倾向于选择旅游和客服类课程，空调装配和保养课程也很流行。

文章说，尽管中国长期以来都有国营职业学校，但是批评家认为，这些学校官僚气息严重，并因庞大的学生数量而不堪重负。

报道说，百年职校这样的私有学校填补了这个空白，但是需要外来资金才能够向贫困子弟免费提供教育机会。

文章说，2005年成立的百年职校的支持者包括中国青少年发展基金会、福特基金会这样的慈善机构，花旗银行、沃尔玛、卡特比勒、美国银行等跨国大企业，中国政府以及外国政府。

除北京之外，百年职校在成都、大连、南京、三亚、武汉、银川、郑州设有分校。

报道说，中国应届大学毕业生就业难之际，社会对掌握技术的职校毕业生的需求却很大。中国职业技术教育协会的数据显示，2007年至2011年间，中国职校毕业生的就业率高达95%。

中国工人的平均受教育水平相对较低，1.4亿城市劳工中只有一半为技术工。

报道引述中国国家发改委高级研究员严浩的报告表示，由于工人未能熟练掌握操作机器，大约三分之一的产品无法通过质量检测。

文章说，经济学家认为，尽管大部分中国人口处在工作年龄段，但是其所谓“人口红利”即将结束。

预期中国劳工总数将在2015年达到7.51亿的顶峰，那之后开始衰落，开始人口老龄化，将不会有同样多的年轻人代替退休老人。

报道引述世界银行高级研究员梁晓燕表示，中国政府将需要从较小的劳动力人群中获取更大的生产力，这样才能够有持续的经济增长。

文章说，当中国逐渐转为更加以技术为基础的经济，在职业技术教育上投资能够帮助填补这个空白。

报道引述严浩说，职业教育最大的挑战之一是，中国人传统上更倾向于让子女上大学，而不是职业学校，但是由于越来越多大学毕业生的工作与职校毕业生相同，人们的态度也在逐渐改变。