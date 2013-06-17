英媒：民怨催生中国污染减排指标

Image caption 人们对工业污染的意识觉醒，已经使得污染成了影响中国社会稳定的一个导火索。

英国《独立报》周一（6月17日）发表文章，对中国国务院宣布治理污染十项新措施、要在2017年前将重污染行业的排放量减少30%的目标进行了报道分析。

《独立报》说，30%的减排目标是习近平新政府兑现改善环境，提高食品饮水安全承诺的第一步。

报道说，新出台的举措包括严控钢材、铝材、水泥等高能耗、高污染行业，加快能源结构调整，加大对天然气、核能、太阳能、风能等清洁能源的投入。

报道说，措施还要求加强对新建项目对环境影响的评估，对达不到新的环境标准的项目从行政审批、融资到土地征用各环节加以限制。

国务院在通告中责令地方政府必须对当地空气质量负责，落实治理污染的责任。重污染天气还将被纳入地方政府突发事件应急管理范畴。加强人口密集地区和重点大城市PM2.5治理。

污染影响维稳

《独立报》分析说，出台治理污染新举措、制定具体减排指标的背后，是中国民众对污染已经不再沉默的忍受。

特别是中国日益壮大的中产阶级、城市居民，越来越敢于对窒息的空气发出不满之声。

报道说，人们对工业污染的意识觉醒，已经使得污染成了影响中国社会稳定的一个导火索。

全球20个污染最严重的城市中，中国就占了16个。中国各地因污染而引发的抗议也越来越多。

习近平上台时表示，中国不能以牺牲环境来换取短暂的经济增长。

制定具体的减排指标，可以被视为是习近平兑现改善环境，提高食品饮水安全承诺的第一步。

（编译：腾龙 责编：路西）