英媒：中国新富推动英国瓷器出口

2013年6月20日

图像加注文字， 据称中国“充满激情的中产阶级”喜欢Denby

英国《金融时报》星期四（6月20日）报道说，中国新兴的中产阶级给英国瓷器生产商Denby带来了巨大的商机。

Denby的传统销售市场是英国国内和北美。在2010年，除英国和北美之外的销售份额还不足2%。但是，现在这一份额已经增加到20%，而其中主要的增长来自中国。

Denby公司总经理比格斯说，Denby瓷器在中国销量迅速增长是因为中国“充满激情的中产阶级”需要西方品牌。

统计数据显示，英国的瓷器生产业近年来普遍出现了振兴的局面，其中Denby在过去三年的销售额从3700万英镑增加到了4500万英镑。

出口回升

英国国家统计局数据显示，英国瓷器业在2012年的总产值为4.3亿英镑，比4年前增加了20%，而全英国达到这个业绩的公司不足20%。

英国瓷器向非欧盟国家的出口曾一度持续下滑，在2009年达到8000万英镑的低谷，随后开始回升，在去年创下超过1亿英镑的新高。

Denby不仅通过当地合作伙伴在中国、日本和韩国等国家增加了销售额，同时也从这些国家到英国游客的购物中受益。