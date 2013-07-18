英媒：中国应停止打压不同意见者

Image caption 《泰晤士报》社论批评中国政府对维权人士的打压政策。

英国《泰晤士报》一篇社论说，中国新领导人习近平需要倾听不同意见者的声音，而不是打压。

与该篇社论配合的另一篇报道说，新公民运动发起人，要求官员财产公示的维权法律学者许志永被当局刑事拘留。

社论就此事件评论，新公民运动立场温和，并没有要求中国实行民主制度，而仅仅只是要求中国政府遵行宪法所赋予的公民权利而已。

新公民运动的成员并没有在街头举行激烈的抗议示威活动，成员们以聚餐方式举行活动，偶尔会穿上印有“公民”的T恤。

恐惧

但是文章说，就这样仍然足以激怒中国当局。最近几周，新公民运动有超过20名成员行踪不明可能被拘押，12名与该运动有关的律师遭不明人士殴打，许志永被刑事拘留，重要成员的手机被暂停服务，以免他们向媒体发话。

社论说，这样的打压手段再一次说明了被视为是支持改革的中国新国家主席习近平的真面目。

社论说，从中共领导人的视角来看，在苏维埃垮台和天安门事件之后还想要继续维持一党统治的行为是愚蠢的，显示出他们的偏执狂症状，他们越加出于恐惧害怕行事，就越会恐惧和害怕。

意图

社论说，习近平今年3月在经过精心设计但不公开透明的程序之后上台，而他掌权后很快就表明意图。

上个月他和美国总统奥巴马的会面让外界感到耳目一新，习近平的肢体语言看起来轻松愉快，和奥巴马散步闲谈树立了和前任中国领导人不同的风格。

但是会面结束三个星期后，习近平立刻授权对新疆展开高压维稳政策。

倾听

社论最后说，像新公民运动所提出的这类主张和要求并不是简单以打压就能摧毁的。

社论说，习近平似乎以为只要用威慑和宣传就能让新公民运动静音，但现在的世界和1989年的时候相比已大不一样。

社论说，习近平必须释放许志永，并倾听他和其支持者的声音。

（编译：陈书敏，责编，李莉）