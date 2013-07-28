英媒：中共反腐缺乏诚意

Image caption 薄熙来被控受贿、贪污和滥用职权。

英国28日出版的《星期日泰晤士报》发表署名文章说，中国共产党清理政界、商界的承诺“缺乏诚意”。

文章说，不久前，中国共产党的旗舰报纸以“正义的腔调”宣布薄熙来即将受审：“法律面前人人平等”、“不论职位多高、权利多大”….

同时，上个星期，英国制药业巨头葛兰素史克面临在中国卷入贿赂、腐败的调查。警察“乖巧”地亮出一堆指控：现金、出差；还有一位王小姐的“花言巧语”---据说她满足了受贿医生的“所有需要”、包括“性欲”。

文章说，在这两起案件中，中国共产党采取的路线都是：下属和几个坏部长逾矩，令人宽心的是，正义的统治者必将惩罚他们的错误。

"戈尔巴乔夫悖论"

文章说，自从1949年以来，共产党完善了此类“艺术”，说服广大百姓，要是没有个人犯错误，体制不会有问题，当然了，领导人更是不会犯这样的错误的。

《星期日泰晤士报》的文章接着说，这样的宣称在中国政治文化中自古就已有之、并非新鲜事。

文章指出，中共党内文件说，腐败是中国进步和稳定的头号敌人。但同时，350名党中央委员的家庭却被中国公众普遍看作国家资本主义体制的主要受益者。

文章说，正因为如此，尽管习近平畅谈他崭新的“中国梦”，但是，他也面临着“戈尔巴乔夫悖论”：任何改革和开放体制的真正措施，出发点虽然是确保体制的生存，但事实上却有可能给其带来厄运。