英媒：治理污染 中国难蹈西方覆辙

Image caption 中国CO2的年排放量上升至90亿吨，占全球总量的30%。

《经济学人》发表文章，关注中国的污染问题。文章说，今天中国的许多城市犹如1819年诗人雪莱描述的伦敦——“拥挤的雾霾之城”。

犹如当年的英国，中国对发展致富的渴求超过对清新空气的需求。不过，中国开始治理污染要比英国“醒悟得早”。

中国或许可以重蹈用污染换取富裕的老路，但中国不能，原因有二：其一，英国当年经济腾飞之际，全球二氧化碳（CO2）的浓度与千年之前没什么区别，但今天，CO2的浓度逼近危险的445ppm临界点。

其二，中国太大了，中国经济增长带来的影响远超过其它任何一个国家。

污染

中国工厂排出的废气对周边居民造成直接影响。2013年1月，北京空气污染程度是世卫组织安全标准的40倍；中国1/10的农业用地被化学品和重金属污染；一半的城市供水达不到使用标准，更别说饮用；北方地区空气污染导致人均寿命减少5.5年。

环境问题也带来抗议事件，政府以压制和缓冲两种方式来应对这一挑战。当局拘留了一些环保活动人士，并准备在环境诉讼案上采取更垄断的做法，限制司法的监督。

与此同时，中国政府投入巨资治理环境，未来五年打算斥资2750亿美元提高空气质量，这相当于香港的GDP。

文章说，中国怎么治理环境是中国自己的事，但中国的污染有更广泛的影响。中国消耗了世界40-45%的煤、铜、钢铁、镍、铝和锌；1990年以来，中国CO2的年排放量上升至90亿吨，占全球总量的30%。中国人均二氧化碳排放量相当于欧洲，即便考虑到中国出口的因素，这一数字仍然很大。

对策

中国政府试图降低这一数字，太阳能和风能产业发展迅速。不过，中国政府设定的减排目标和行政命令并不怎么有效；国有企业和地方官员之间会达成交易，以求经济增长、就业等目标。随着中国经济增长放缓，地方政府不得不在减排目标上打折扣。即便是专制制度，中共高层也需要对中低层官员的要求做出回应和让步。

文章说，面对气候变化中国很脆弱：从绝对数量上说，中国生活在海平面高度的人口更多，海水上涨对中国的威胁更大。中国领导人因此知道必须改变现行做法，最直接的办法就是征收碳排放税。这样可以避免不透明和在减排上讨价还价的问题。中国政府已表示要这样做，而且应该采取这一措施。

文章说，如果别国行动起来，中国的动力会更大，西方国家需要带这个头。

发达国家需要对中国减排措施提供资助，同样的钱，花在中国减排上的效果要优于用在本国。

文章最后说，对世界来说，中国之大有利有弊：中国的国策能带来全球变化，这点仅次于美国，如果中国继续排污，全球都会因此遭殃；如果中国能采取行动，减少排放，所有人都会得益。

（撰稿：高毅 责编：顾垠）

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“发展经济是硬道理，只要有了钱，什么环境问题都会得到解决的，为了发展， 我们不得不抓大放小……”这就是目前绝大多数国内官员的环境观念， 也是造成国内严重环境问题的政治根源。要想从根本上解决国内的环境问题，其实并不难，只要把发展经济、保护环境和严格监管一起做好了，环境问题就能得到改善。这个道理很简单， 共产党人不是不懂，难点是他们中的许多人难以克制已上瘾的利益欲望。野火烧不尽, London