英国各大报章密切关注中国审判薄熙来

Image caption 英国各大报纸都关注薄熙来的庭审

由于时差问题，今天英国各大报章在纸媒上都无法来得及报道和评论济南中级人民法院审判薄熙来，但是各报都在其网站上即时跟进报道最新消息和发表本报驻北京记者发来的报道。

《金融时报》记者在济南对这次审判进行了详细报道。报道根据济南中院的微博，描述了法庭上控方和被告的交锋。

报道说，虽然中国当局宣布这次审判是“公开的”，但是没有独立或国际媒体获准旁听审判，云集济南的记者也被警察和国保严密监视和跟踪。

《泰晤士报》发表该驻北京记者从济南发回的消息。报道提到薄熙来在庭审中否认收受大连商人徐明2068.1141万元人民币贿赂。

报道引述接近高层的消息人士说，薄熙来的这个表态说明，他很可能会声称自己是权力斗争的受害者。

辩护机会

《泰晤士报》说这场审判，特别是薄熙来是否被给予为自己辩护的机会，将被看成是中国是否致力于法治的试金石。但是由于中国检察院和法庭都是由共产党控制的，而法庭定罪率高达98%，因此他被定罪几乎是肯定的。

《卫报》在其网站上发表该报记者从济南发来的最新报道说，薄熙来庭审在小规模抗议和媒体高度关注中开始，"开启了这场该国数十年来最富戏剧性的政治震荡的最后一个篇章。"

报道说，薄熙来否认对他的第一项受贿指控，他的这个傲视举动让人感到意外。

提出异议

《每日电讯报》记者从济南发回报道说，本来预期这将是一场事先精心准备好的表演，但是一开场就变活了，这位64岁的前政治局委员不仅没有乖乖认罪，反而就对他的第一项指控提出异议。

报道详细描述了薄熙来如何在法庭上抗辩。

该报说，中国高级领导人在审判中对控罪提出质疑，以前并不是没有先例。前北京市长陈希同和前上海市委书记陈良宇都在各自的庭审中否认各项控罪。

但是《每日电讯报》说，薄熙来庭审情况的实时播放则是没有先例的，显然当局这样做的目的是要让中国公众相信对薄熙来的审判是公正的。

《独立报》报道薄熙来案庭审的情况时说，庭审是在严密保安措施中开始的，外国记者完全不准进入法庭。

报道还说，济南中级人民法院在微博上实时发布法庭审判情况，这是在中国高调政治审判中是个罕见的透明举动。

（撰稿：董乐/责编：顾垠）