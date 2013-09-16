英媒：歌手王菲婚姻触礁 引爆中国离婚危机热议

2013年9月16日

图像加注文字， 王菲与李亚鹏宣布离婚，引起人们对中国离婚率暴涨的关注。

《每日电讯报》说，红遍东南亚的歌星王菲宣布与丈夫分手，引发了一场中国离婚危机的讨论。

上周五（9月13日）王菲在微博中发文：“这一世，夫妻缘尽至此。我还好，你也保重。”此条微博引发网友猜测她与演员李亚鹏已经离婚。

随后李亚鹏在微博上发表一段文字，证实两人离婚。他写道，“我要的是家庭，而你注定是传奇。”“我爱你如初 很遗憾 放手——是我唯一所能为你做的。”

《每日电讯报》报道说，这个意外的宣布引爆了中国的社交媒体，也引得狗仔队在北京机场穷追王菲。

《每日电讯报 》引述中国社会学和性学家李银河的话说，中国的离婚率从1970年代的2%飙升到今天的超过20%，中国社会形态从村向城市的迅速转变是关键因素。

社会与家庭

根据中国官方媒体的最新数字，去年，中国有超过三百万对夫妇离婚。仅上海一地，去年的离婚率上升了13%。

《每日电讯报》引述中国《环球时报》的社评说，在不久的过去，大多数中国家庭视离婚为丢人的事，甚至是灾难性的，离婚可以让人一辈子抬不起头。

但现在的中国年轻一代很少人会因为避免丢面子或让父母难堪而牺牲个人的幸福来维持婚姻。

爱情与偷情

《每日电讯报》引述中国社科院教授李银河的话说，导致中国离婚率暴涨的另一个主要因素是婚外情。

她说，过去，婚外恋受到中国的单位制度的限制。你偷情，你所在单位会对你做出惩罚。李银河认为，文革结束后，单位的约束力已经失去了。

该报引述分析人士的话说，离婚率的猛升已经“越来越威胁到社会稳定”。

中国婚姻和家庭咨询中心负责人舒新（音）说，家庭内部的问题是许多社会问题的根本诱因。家庭解体会导致社会解体并不是句笑谈。

（编译：腾龙 责编：尚清）