英媒：高调反腐侵蚀中共执政合法性

Image caption 丁羽心案涉及金额巨大令公众震惊

英国《金融时报》星期三（9月25日）发表文章说，中国的反腐审判可能会侵蚀中共执政的合法性。

这篇发自北京署名安代利尼的文章说，就在前中共领导人薄熙来因贪污腐败和滥用权力被判处无期徒刑之后不久，针对两名女商人的案件分别在陕西和北京开审。

曾经担任一家农村银行副行长的龚爱爱被控购买假身份证件，在北京购置数十套房产。

与此同时，丁羽心（丁书苗）被控向前中国铁道部长行贿，以换取巨额合同。

文章说，在薄熙来垮台并遭到审判之后，对龚爱爱和丁羽心的审判更让中国公众就案件所披露的官员贪婪和腐败感到震惊。

暴露腐败规模

一些官员和分析人士不禁发问，中国领导人习近平所发起的高调反腐行动暴露了中国腐败问题的巨大规模，这究竟是在增加还是侵蚀政府执政的合法性？

《金融时报》文章在叙述有关龚爱爱和丁羽心案件庭审内容之后援引分析人士的话说，暴露这么多的腐败案件，涉案金额如此巨大，而且涉及中国最高级别的领导人，这将从最底层侵蚀对执政党的信任。

最近在中国农村从事研究的澳大利亚国立大学中国问题专家萨吉森（Sally Sargeson）说，农村人在过去谈论腐败问题的时候往往把用心良好的中央领导人和地方官员的恶劣行为做对比。

萨吉森说，对薄熙来的审判侵蚀了对最高当局的信任，目前在基层出现了越来越多的不满情绪，出现了更多有关最高领导人的尖刻嘲讽的笑话。

编译：跃生 责编：李莉