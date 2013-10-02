英媒：中国工厂女工逐渐被男人取代

Image caption 中国南方的工厂生产线上有一半是男性工人。

《金融时报》报道说，中国工厂里的女工们逐渐被男人取代，但女人不是失业，而是去追求更好的职业发展了。

在深圳一座现代化工厂里，工人们忙着包装过几天就会被送到全世界消费者手上的新款耳机，但生产线上的工人有一半是男人。

这座工厂的外资企业老板说，中国南方的工厂普遍面临找不到足够女工，而必须雇请男人的局面。

利安姆·凯西说，“从1990年代，一直到2000年代初期，生产线上都是女工，但现在男工更多了，情况完全不一样。”

劳力紧缺

文章说，拉动中国出口导向经济的珠三角制造业聘雇越来越多的男性工人，因为劳力市场紧缺，连带的工资也被拉高了，还有一些企业被迫迁移内地或海外。

另外一家制造汽车音响和电玩游戏机的工厂表示，以前有选择的时候他们更倾向聘请女工，但现在招人一律男女不拘。

总部设在香港的中国劳动通讯组织表示，10年前工厂老板很容易找到大批从农村来的年轻女工，工厂喜欢用女工因为女工工作认真，服从命令，而且容易管理。

但现在，更多企业到内陆设厂，那里的工资更低，能找到离家近的工作女工们不会愿意离乡背井到外省寻找出路。

性别失调

中国政府的限制生育措施所导致的人口性别比例失调也是其中一个因素。

工厂必须面临一个事实，那就中国年轻人，男孩比女孩要多。

而且90后出生的女孩跟上一代想法也不同，她们要更多不同的生活体验，在更多不同的职业领域工作，追求更好的生活。

东莞一家聘雇2,200名工人的玩具车制造商表示，有越来越多女孩从事广大的服务业，宁愿在快餐店打工也不愿意到工厂上班。

应变之道

中国劳力市场的变化给企业主带来新的人力资源挑战，面临劳力市场紧缺企业也有不同的应变办法，

一些工厂除了调高工人工资之外，还为男性工人举办休闲活动，包括联谊活动和篮球比赛。

另一些不愿招聘男性工人的工厂，只好聘雇年龄更大的女性。

还有些工厂在考虑劳力市场和生产成本等整体条件之后，干脆迁移到越南和印尼的海外国家。

（编译：陈书敏 责编：尚清）