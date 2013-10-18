英媒：中国投资英国核能“令人担心”

Image caption 英格兰欣克利角核电站B反应堆（Hinkley Point B）

英国各大报章星期五（10月18日）对中国获准投资英国核电站有不同的分析。

《泰晤士报》和《卫报》文章分别从安全角度评论这个消息。《金融时报》有报道认为英中两国在核电站的合作，有助英国迈向低碳经济。

《独立报》一篇署名文章则指出，英国政府到中国招商比较推动英国商界在本国投资相对地容易。

国有化核电站？

英国财相奥斯本在星期四（17日）中国访问最后一天宣布准许中国企业到英国投资核能设施。首张合同最快在下周签署，一家或多家中国核能企业将参与修建英格兰欣克利角核电站C反应堆（Hinkley Point C）。

《泰晤士报》星期五社论说，一般而言，英国欢迎外国来投资，这反映英国是开放贸易的国家。没有丰田、日产、宝马等公司的大型投资，英国汽车业不会有现在的复苏；没有中东国家主权基金的投资，伦敦的商业房产市场不会像现在一样活跃；新兴经济体因为投资英国接触到企业治理机制，促使他们对付贪污问题。

“可是，这些都不足以作为政府对中国开放英国核电业的理据。”

社论指出，核电设施是一个国家的敏感和战略资源，在这方面的任何外国投资者必须完全透明，“中国庞大的国营能源公司实在算不上这样”。一个极权政府将控制英国相当比例的能源供应，这个做法是否明智？假若两国出现严重争端，一个没有民主的经济大国拥有截断英国能源的能力，这是否更糟糕？

“那些从民用核能获益最多的国家，有关设施都是国有的。法国纳税人拥有85%的EDF法国电力集团。或者，对纳税人来说，长远看，由英国政府兴建下一代发电站是否更好？”

Image caption 奥斯本希望英国改变对中国是血汗工厂的想法

缺乏独立监管

《卫报》引述英国核工程专家约翰•拉奇（John Large）说，中国的核工业不透明，他对中国营运英国核电站表示担忧。

拉奇说，“即使是法国公司营运的英国核电站也存在两国监管制度的分歧。与中国合作，如俄罗斯一样，他们没有独立的核安全监管机制，这些问题将会更明显。”

拉奇是英国政府顾问，曾协助俄国政府打捞沉没的库尔斯克号核潜艇。

拉奇担心政府为赢得外国投资，英国本身的核监管机构Office for Nuclear Regulation将受压，可能要掩盖中国公司的问题。

出口核技术

《金融时报》评论说，中国现在先以小股东形式投资英国核电业，但目标是在英国兴建反应堆和营运电站。英国财政部乐见其成。

“中国最终希望利用英国作为他们进入国际核技术市场的窗口。与奥斯本签订的协议使中国朝这个目标迈进一步。”

评论还引述英国核工业协会会长赫顿勋爵说，与全球核工业增长最快的国家合作更紧密，为拥有这方面技术和专业的英国公司提供真正的商机。“财相深信这项协议将为英国公司打开参与中国核电业增长的大门。”

《卫报》的布兰尼根（Tania Branigan）说，对中国来说，投资英国核电业有分散投资、获得技术和盈利的好处。她引述中国专家乔纳森•芬比(Jonathan Fenby)说，这是非常符合商业逻辑的，至于英国舆论所说的“遭中国关灯”，他个人认为发生的机会非常少。

中外对话网主编希尔顿(Isabel Hilton)在《卫报》撰文说，在接受中资进入英国核电业之前，应该发问更多问题。

希尔顿问道：中方将控制英国的核电站吗？全球每年增加一万吨核废料，处理核废料的开支谁来承担？欧洲电力系统开放后，消费者不再承担无上限的核能成本，投资风险转移至金融界和股东，这与以前有什么分别？

希尔顿说，“财相看来认为中国资金可以让他摆脱核能的困难和成本的问题，我们因此应该向他发问更多的问题。”

（编译：叶珊 责编：铃兰）