英媒：中国核潜艇“在大洋深处驰骋”引发区域担忧

2013年10月28日

图像加注文字， 中日关系近年来呈现紧张局势

《金融时报》 周一（10月28日）刊文说，中国首支核潜艇部队已开始展开海上巡逻任务，引发地区性安全担忧。

文章说，中国官方新华社刊发一系列中国第一代核潜艇夏级核潜艇的照片，并称这是这一级别潜艇诞生数十年来的首次“解密”。

新华社说，中国核潜艇将“在大洋深处驰骋，作为神秘力量在深海点燃雷霆”，是一个“令对手胆寒的杀手锏”。

《金融时报》评论说，中国海军近年来实力提高的同时，姿态也日趋强硬。美国今年6月曾表示，中国战舰已经在执行任务的时候进入美国专属经济区。

文章说，今年7月，有中国驱逐舰第一次经过俄罗斯与日本北部之间的海峡。

作为奥巴马政府“重返亚洲”战略的一部分，同时也为了制衡中国在亚太地区的军力增长，五角大楼去年表示向太平洋地区部署更多战舰。

文章说，尽管新华社周日（10月27日）发布的照片上的夏级核潜艇属于中国北海舰队，而不是以海南岛为基地且更加先进的晋级核潜艇，但是此类装备的亮相反映中国高层的信心越来越强。

文章引述美国麻省理工学院中国安全事务专家傅泰林（Taylor Fravel）表示：“这仍然是中国官方媒体首次如此详尽地讨论夏级核潜艇，随着中国继续推进军事现代化，解放军已经变得更加愿意谈论自身实力”。

文章还引述美国国家安全委员会前主任，现任北京智库清华—卡内基全球政策中心主任韩磊（Paul Haenle）说，中国已经有3艘晋级核潜艇，还有两艘同一型号的核潜艇正在建造中。

评论说，近年来，中国人民解放军在亚洲太平洋地区愈发活跃，尤其在宣示中国对南中国海争议领海的主权时。

中国战舰和飞机在挑战日本对钓鱼岛（日本称“尖阁诸岛”）控制时也更加咄咄逼人。日本控制钓鱼岛已经数十年，但是中国和台湾都宣称对其拥有主权。

文章说，中日这两个亚洲大国关系因日本政府去年向私人所有者购买下钓鱼岛之后目前仍然呈紧张之际，由于飞越冲绳附近国际空域的中国军机，日本航空自卫队战机周日（10月27日）连续第三天紧急升空待命。

文章说，日本一次做出回应的同时，该国首相安倍晋三向自卫队队员发表讲话，称日本不会容忍使用武力改变地区现状的做法。

文章引述观察人士说，安倍晋三的这种说法等于含蓄地批评中国扩大海上影响力的努力。

文章还说，中国批评日本有关击落进入日领空无人机的计划—一架中国无人机上个月接近钓鱼岛之后，日本公布了相关计划。

（编译：高志强 责编：铃兰）

读者反馈

国家强大，老百姓幸福，不在军事而在经济。经济发展得快了，军事实力自然会增强，每个国家都如此，没有什么值得大惊小怪的。中国比以前更安全了，是因为经济实力变强了。没有必要去刻意发展军事力量，也没用必要去理会那些上串下跳大惊小怪的人。这个世界上别有用心的人太多了。其实中国的武器装备还远远落后于日本。上串下跳的人就像一只看门狗，不叫唤几嗓子是怕主人不给吃的，未必敢咬人。主人之所以要养几只哮天犬，是怕以后无法一手遮天了。

<strong>想明白了, 就知道和为贵</strong><br/>

担忧什么，中国的核潜艇数量目前还和其世界地位以及实力不对等，什么时候有了像美国那样规模的核潜艇部署，再去担忧吧。

<strong>Louis, </strong><br/>

区域担忧？？FT危言耸听了吧，区域最担忧的其实就是最近一段时间老跟中国较劲的日本，当然日本跟中国抬扛是有原因的，一是安倍想让亚洲听到日本的声音（尽管中国崛起，可是我还是曾经的亚洲老大，小兄弟如果谁被中国欺侮了，可以向我这个昔日的老大申诉，我可以帮帮你们），二是继续霸占钓鱼岛，日本人对领土就像恶狼闻到血，吃可以，吐就要跟你拼命了。其实中国核潜艇游弋世界很正常，美英法俄都可以，为什么中国不可以？？（毛子的核潜艇甚至开到了美国的近海）