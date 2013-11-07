英媒：人口老化带给中国的政治经济问题

周四（11月7日）英国各大报关注的中国消息有三中全会，山西太原爆炸案，以及英国向中国看齐加大非洲投资。

中国人口老化问题

Image caption 中国面临人口老化问题。

《金融时报》刊登一篇评论文章，作者皮林认为，在中共十八届三中全会即将召开之际，中国面临一个问题，那就是人口快速老化。

文章说，中共中央委员会总书记习近平已年届60，由他主持的三中全会应当为中国未来发展设定长期计划，但中国作为整体已经步入老年。

文章说，中国人口老化有多快速由以下统计数据可以略知一二：从1949年到现在，人均预期寿命从35岁增加超过一倍成为75岁，但与此同时，生育率下跌到1.5以下，远远低于足够支撑人口稳定的2.1。

文章引述了比尔德森（Timothy Beardson）所著的《蹒跚的巨人：中国未来面临的威胁》一书内有关中国人口老化的分析。

比尔德森在这本书里说，人口老化是中国实现富强美梦的最大单一障碍。

皮林在文章后半段说，除了人口老化问题之外，三中全会还有一个主题，就是要达成经济模式转移，国家必须减少在经济上发挥的角色。

他说，如果要提高生产率，国营企业不太可能提供中国需要的创新，但是国营企业不退反进，接受巨额国家注资。

皮林说，“中国经济生产模式已经从‘人力需求’转为‘资本需求’，但是资本都到了错误的地方。”

“国营企业占全国生产总值的三分之一，但却吸干90%的账面盈余，国营银行很少贷款给小企业，但小企业却是最可能成为未来创新的发动机。”

文章最后说，三中全会面临中国未来转型的问题，一党专政国家能否成功实现转型，或是转型后的中国是否能与一党专政制度匹配，那是留给未来数十年的一个大问题。

太原爆炸案

周三发生在山西太原的爆炸事件也引起英国报纸的关注。

《卫报》刊登一篇简短报道，说太原市的中共山西省委门前发生数起爆炸，造成至少一死八伤。

《每日电讯报》对此的报道篇幅较大，还配上三张事故现场的大照片。

报道说，中国遭受数周来的第二起恐怖攻击，至少6枚自制炸弹在山西省委大楼门外被引爆。

英国向中国看齐投资非洲

《泰晤士报》的一篇报道说，英国官员表示，英国必须跟进中国，加大对非洲的投资，以提升英国商业。

报道说，英国国际发展大臣格林宁（Justine Greening）发出的信号是英国要与这些国家更多地进行通商贸易，而不是传统上的援助行动。

格林宁此刻正与英国企业代表在坦桑尼亚访问，她鼓励英国企业对贫穷但天然气蕴藏丰富的非洲国家进行投资。

格林宁在接受该报采访时表示，“中国政府已经投资，现在是英国政府确保英国企业也有在非洲投资的优势的时候。”

文章说，中国是非洲最大的贸易伙伴，去年双边贸易额高达2,000亿美元，从非洲输出到中国的几乎都是原物料。

文章说，中国企业有国家支持，在取得非洲基础建设项目合约方面占有优势。

（编译：陈书敏 责编：罗玲）