英媒：中共决策会议聚焦央企和农村土改

Image caption 习近平和李克强等中国最高领导层有望借三中全会推行改革

中共三中全会开幕后，英国媒体报道央企改革和农村土地改革等相关热点话题。

《金融时报》网络版周日（11月10日）发表文章说，十八届中央委员会205位成员包括省长、将军、部长，央企负责人，而最后一类人在三中全会召开前夕最受到关注。

报道说，对拥有特权的大型国企进行全面改革与户籍制度改革一同成为很多改革派分析人士、学者关注的焦点。

文章引述经济学家马光远表示，三中全会必须讨论国有企业问题，不解决这一问题是不可能的，“我们面临的最大问题是经济竞技场的不均衡”。

报道说，多数观察家对中国共产党惩戒其最重要的权力基础的能力持悲观态度。

报道认为，很多国有企业的失败可以归咎到当局政策上，而政令往往要求这些企业优先考虑政府的利益，比如支持短期经济增长目标。

农村土地改革

11日10日出版的《星期日泰晤士报》刊登题为《中国计划播下农村革命》的报道，审视土地改革及相关问题。

文章说，十八届三中全会可能决定推行农村土地改革，允许农民卖地，此举或带来1978年以来最彻底的经济改革，引发一场农村“革命”。

报道说，尽管相关消息被严格控制，但是中国官方媒体暗示中共总书记习近平在改变党在农村土地所有权的政策上赢得了关键性胜利。

文章说，这可能为中国8亿农民打开进入地产市场的大门，数亿人搬到城市将带来世界上最大的消费热潮。

报道引述新华社文章说，对农村土地改革的预期很高，并暗示农民将被授予通过土地交易得到更多金钱回报的权利。

《星期日泰晤士报》分析文章说，中国官媒将现行土地制度称为发展的障碍，暗示中共在此问题上已有新立场，并强调在缺乏买卖权的情况下，农村土地流转是最有可能的妥协方式；如果改革派赢得了胜利，那么将为数亿中国农民改善生活铺平道路。

文章还注意到，新华社把备受诟病的户口制度与土地改革联系起来，而户口制正是毛泽东体系之下将农民固定在农村的工具，数千万使中国成为世界工厂的农民工在大城市没有受教育、医疗、社保，也无法买车买房。

文章说，“废除户口制度将使农民在都市中有稳定的立足点，并能提供中国领导层渴望的对消费的刺激”。

但中国分析人士预期，当局不会一下子改变规定，而是会逐渐放松政策。

文章指出，无论如何，结果都将是具有革命性的。

（编译：高志强，责编：郱书）

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中国现今正经历中国历史上最大的变革，如果晚清的衰败西方列强的入侵给了惰性的中国人一记闷棍，那么现在的中国则是内部巨大的变化，这种时代变化犹如两千年前周朝井田制的破败以及礼乐文化丧失国家主流意识一样，真正可谓之千年未有之时局。如果再横向的比较，拿世界其他国家的发展论之，特别是发达国家发展的轨迹，中国犹如英国克伦威尔独裁时期，法国雅各宾派执政时期，当时的英法国家发展迅速，但国内矛盾重重，发展与矛盾相互交织。

<strong>呵呵, </strong><br/>