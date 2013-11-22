英媒：中国治理雾霾为减排带来希望

2013年11月22日

图像加注文字， 治理污染已经成为中国重要的政治议题

英国《卫报》发表的一篇署名文章说，中国治理空气污染的努力可能为控制全球气候变化带来一线希望。

珍妮弗·达根在文章中说，“全球碳预算”（Global Carbon Budget）所做的最新研究显示，全球由于使用化石燃料而产生的二氧化碳排放将在2013年达到创纪录的360亿吨。

“全球碳预算”同时做出估算，2012年中国的碳排放占全球碳排放的27%。

文章说，在本星期出现这些坏消息的同时，也传出了有关中国的好消息。

文章引述“德国观察”（Germanwatch）和“欧洲气候行动网”（Climate Action Network Europe）最新发表的“气候变化表现指数”报告说，中国的二氧化碳排放增长最近出现放缓，二氧化碳排放的增长也在和GDP增长脱钩。

报告说，许多城市出现的严重雾霾促进了中国在可再生能源领域的大举投资，也导致了最高政治层就使用煤炭问题的激烈辩论。这也给未来放慢碳排放的增长带来希望。

国内要求

文章指出，中国碳排放增长的放缓是和中国希望改善空气质量的努力联系在一起的，而不是由于配合控制气候变化的国际行动。

但是，导致中国空气污染和高碳排放的来源是相同的，都是大量使用煤炭维持高经济增长的结果。所以，控制空气质量的努力将导致碳排放的下降。

目前在许多国家，由于经济方面的考量，包括气候变化在内的环境问题并不占据政治议题的主要位置。

但是在中国，雾霾和水污染正在对民众健康造成影响，环境问题已经成为头等重要的议题。

文章最后说，联合国有关气候问题的谈判仍陷僵局，中国仍然坚持发达国家由于历史的原因必须在控制碳排放问题上承担更大的责任。但是从国内政策来讲，中国的行动也许能给国际带来好处。