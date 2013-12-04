英媒：中国不能让历史错误重现和风水流转

Image caption 英国首相卡梅伦在北京表示欢迎中国参与英国高铁修建项目。

中日在东海的空中和海上紧张加剧。在此之际，英国首相卡梅伦和美国副总统拜登相继抵达北京。英国各大报聚焦中国，历史成为焦点之一。

《金融时报》副主编马丁·沃尔夫疾呼，“中国绝不能重复德皇的错误”；民族主义雄心壮志和对历史上蒙受屈辱的愤懑都是人之常情，但为了中国人民的长远利益，习近平先生应该三思，然后“止步”，因为这实在“太危险”。

沃尔夫把19世纪晚期欧洲和今日东亚局势作比较，认为两个时空共同面对同一个挑战：在处理崛起的威权国家和处于经济相对减弱的民主国家之间的紧张对峙时，能否同时保证开放的全球经济得以持续？

那时和现在的另一个共同点是对立面之间的相互不信任日益加深，新兴力量的行动加剧了冲突爆发的风险。

沃尔夫认为，中国设立东海防空识别区和随后相关各方做出的反应令局势显得莫衷一是，但显然增大了“爆发意外冲突”的潜在危险；一战历史表明，在火药味浓重的局势下，看似微不足道的事件都能引爆战争。

他指出，中国领导人习近平是个强硬的民族主义派，日本领导人安倍晋三是个旗鼓相当的强硬民族主义派，而美国则必须履行日美安保条约规定的义务，这样，东亚地区爆发毁灭性冲突的可能性确实存在。

他强调说，这种结局远非不可避免，甚至可能性并不大，但确实存在，而且比一个月前更大。

他认为，一战前德国、英国和欧洲其他一些国家的互动及其后果与今日东亚的情况也有相似可比之处，而中国领导人在这个时候采取这种“挑衅性”的行动则令人费解。

沃尔夫引经据典说明，在局外人眼里，夺得有争议的无人岛屿的主权带来的收益远不抵为此给整个国家带来的风险，弊远大于利；即使中国的这种冒险多次得手，每次都会推高冲突风险，而军事专家认为一旦爆发军事冲突，中国会打败仗，世界经济将因此受损，而受打击最沉重的将是中国和中国人。

他认为，利弊分析同样表明一战对各方都是得不偿失，但历史的教训是，“现状与修正性力量之间的摩擦很可能导致冲突，无论结局将具何等的毁灭性”。古希腊历史不乏实例为此提供佐证。

高铁二期

《卫报》周三的社论也涉及历史重演，涉及中国和欧洲（英国），但跟战争无关；而是批评英国首相卡梅伦及其手下对中国的过分迁就、过度谦恭和不讲原则。

文章说，英国公司1876年在中国修了中国第一条铁路，被清朝官员下令拆除后，1881年建了第二条，负责监督工程的是英国工程师坎德。清王朝后来给坎德封官，表彰他对中国铁路发展的贡献。坎德如果在世，听说中国工程技术人员将到英国来参与高铁二期建设，当感慨风水流转。

文章说，“有时历史感不强” 的卡梅伦首相在北京站在中国李克强总理身边宣布这个消息时是否想到了这一令人苦涩的一面，人们不得而知，但是比较优势是一直在变的，英国在科技和工业领域还未到无足轻重的地步，而中国在这些领域的优势也并不像1881-2013年的黑白比照显示的那么先进。

因此，文章说，英国联合政府在人权和西藏问题上对北京的迁就、无原则“令人遗憾”；卡梅伦首相在中国这几天的表现跟“奉承讨好”差不多。

再看欧盟，每个成员国都在某个时刻出于某种原因置原则于不顾，就为了在中国市场占一席之地，在中国的海外投资中分一杯羹；同样，这也是为什么日本“在南中国海”问题上没有得到应有的支持。

文章的结论是，受贸易饥饿驱使的国家对中国的态度招致对方采取“分而治之”之策；纵观历史，或许可以看到一种“诗意的公正”：很久以前欧洲列强瓜分了中国，现在中国发现自己也可以轻易瓜分欧洲。

但是，文章说，这样下去最终对哪一方都没好处。

（编译：郱书 责编：顾垠）

网友如有评论，请用下表：

读者反馈

西方诸国对中国从来不坏好意。日本比中国更早设立识别区为什么美国不出声？对付这些流氓，中国不但要尽快地提升军工工业，对日本也要在适当的时候给予硬硬地痛击，不要手下留情。日本人欺善怕恶，不见棺材不留泪。另外，政府必须尽快设立一条新的工业法令，把所有中国的外资企业制造厂所制造的产品，以更高的科研水准，鼓励本土制造厂生产，取代目前如日本丰田、日产、的外国品牌。只要把日本人在中国的市场减到最低，就可迫使日本就范。另外，中国应该好好重新思考，退出所谓的 WTO ，与个别的国家签署另类的贸易条约。西方人是现实的，利之所在他们就硬不起来了！作为海外的华人，我不得不说：够了！中国！是站起来的时候！

<strong>casey, 马来西亚</strong><br/>

我们中国人七次下西洋，可没像洋人那样霸占别人的领土。这位英媒真的好无知 !

<strong>Lim Yoyo, Hong Kong</strong><br/>

看越多西方媒体对中国的评论，就越发感到西方人（至少是媒体）对中国及中国人的敌视，谈公正报道，对西方媒体来说是奢侈的。

<strong> </strong><br/>

清王朝衰败以来，列强践踏掠夺登峰造极，中华民族迄今尚未统一，无数的资源不断被其他民族抢走或者被卖国贼占有，很多领土领海领空被他国肆意侵略扰乱，这就是现状！难道说，全世界爱好和平正义的人士，中国人还要让这种现状继续下去么？<strong> 未署名</strong><br/>

卡梅倫訪華 可說是對中歐國勢百年逆轉下了一個註腳。<strong>00, </strong><br/>

中國人民在上一個世紀的確蒙受屈辱。那是因為當年清政府的無能、而導致中國人民往後的悲痛日子。從中印戰爭和中越戰爭可以看到，中國並沒有想要強佔別國的領土、中國人民並不想要戰爭。現在中國政府是在提醒那些想要霸佔中國的領土國家、今天的中國再也不是當年的中國。<strong>Lim Yoyo, Hong Kong</strong><br/>

說的真好~中國已經慢慢走向軍國主義的道路了。<strong>未署名 </strong><br/>

风水轮流转，明年元首到我家。发动战争是转移内部危机最好办法，中日若有一战，美国将破产完蛋。<strong>未署名 </strong><br/>

好无知的英媒。中国人为什么仇恨日本人？日本对于侵略战争和暴行、屠杀、慰安妇问题上有真正悔罪？有无履行战争赔款？一个战败国，窃取战胜国的领土，竟然还振振有词！

<strong>未署名 </strong><br/>

評論人用意識形態去評論今天的中英關系，是不客觀的。英國首相在北京的表現，當然是為英國本身的利益，大丈夫能抻能曲，是個好的首相。而中國今天崛起，是中國這個文化蘊育深厚的１３釔人，一但學會資本主義之後，必然會超越並修訂資本主義，從而發出巨大的能量．這是事務發展的規律。如果過多的從意識形態去解讀，去評論，在一定程度上是在培育仇恨。

中國在西藏的作為，可以與美國當年在北美對印地安人的作為比較一下：印地安人人口從５，０００萬下降到１２０萬．而西藏人口從１９５１年的１００萬增加到３２０萬；美國今天對印地安人的幫助，是給予開賭埸和開妓院的"特准"來補償．而北京是拿出４，０００億元人民幣。<strong>吳懋緒, 美國</strong><br/>

指望用“战争边缘”政策或许会暂时性的捞到一些便宜，但，确实不是一个负责任的大国所为，更与“大智慧”相差甚远。<strong>焚烧和尚伞, </strong><br/>

英国媒体的评论真是滑稽。曾经效仿过德意志的是当年的大日本帝国，而如今的许多日本政客和极右翼，对曾经的失败仍然不甘心。西方媒体不担心日本挑起争端，却对中国针对日本的挑衅做出的合理反应指手画脚，实在是杞人忧天。中国不是要扩张，只是要维护自己合法的利益。<strong>未署名 </strong><br/>

感谢马丁·沃尔夫主编的好心提醒，中国政府一定会在目前的一系列重大国际问题上三思而行。至于让步，请问为何？中国作为一个主权独立的国家，为了维护领土主权和国家安全需要对未来的风险加以防范，这是积极的防御措施，不是在挑起战争。众所周知，在当今，维护世界和平最有效的方式是保持战略平衡。中国过去在这一方面做的不好，所以遭受了西方列强无情的屈辱。今天，中国学着西方的经验加强防御，为何主编先生要让我们三思甚至止步呢？难道，只有他人需要防范，中国人就不应该吗？德皇是大英女皇的孙辈，接受的是西方文明的熏陶，他的错误中国人犯不起，也没有那文化根基。请看好主编大人自己的家园，英国近来的麻烦也不少啊。<strong>野火烧不尽, London</strong><br/>

好个金融时报！有些中国的媒体是政府的喉舌，逼着自己说别人的声音；有些西方的媒体，说的是自己的“心里话”，却更是暴露自己的内心的恶心。

日本早早就有防空识别区，而且一步步扩大到中国浙江省的沿海，这些媒体怎么就不提；日本政府挑头把钓鱼岛“国有化”，中国政府还太善良的释出善意说只要承认有争议便可以坐下来谈，但安倍却步步紧逼，在国际上四处放话要围堵中国，这些媒体怎么不说；

到英国建高铁的事更让人闻出了酸溜溜的味道。一百年前西方列强到中国不是只是建铁路，而是用炮舰压迫着然后到处瓜分地块，订租界，抢东西。现在中国人到英国建高铁就是正常的做生意而已，英国大可以不建或者找别人来建，中国人没有强迫。<strong>金融未来报, US</strong><br/>