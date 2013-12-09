英媒：英国官员披露卡梅伦访华幕后争执

Image caption 卡梅伦访华敲定了60亿英镑的合同

英国《金融时报》星期一（12月9日）报道说，英国首相卡梅伦不久前访问中国幕后发生的一些争执显示出了中英两国之间力量对比的变化。

文章说，在英国首相卡梅伦去年5月份公开会见西藏精神领袖达赖喇嘛的时候，英国政府知道这会引起中国的不满。

但是英国官员现在承认，英国外交官远没有预料到中国方面会令中英关系冻结长达18个月之久。

报道援引参与计划这次访华的工作人员的话说，两国关系就在卡梅伦访华即将开始的时候依然处于紧张状态，而北京又数次在最后一刻改变行程安排。

报报说，围绕这次访问的幕后外交活动反映出中国在西方大国面前的自信，以及英国政府为恢复两国关系而勉强答应中方要求的意愿。

改变日程

北京提前一个月才确认这次访问计划，这使得英方只有几个星期的时间来组成包括127名商界领袖的最大访华商业代表团。

英国首相府接受了邀请，尽管这意味着他们必须推迟英国财政大臣奥斯本发表秋季财政声明的时间。

随后，就在卡梅伦即将启程的24小时之前，北京两次改变日程安排，首先承诺，然后又取消了卡梅伦与中国总理李克强共进晚餐的计划。卡梅伦最终和李克强共进午餐。

中国方面还迫使英方改变了举行一次商业宴会的地点。这次宴会最初安排在北京举行，但后来按中国当局的要求改在了上海。

随后，中国官员要求英方限制出席宴会的宾客人数，而宾客名单早已事先确定。

罚坐板凳

《金融时报》援引一位英国官员的话说，“我们被罚坐板凳已经结束，但只是刚刚结束。”

文章说，中国共产党控制的《环球时报》发表的一篇有关卡梅伦访华的社评也反映出中国方面的矛盾心态，这篇社评指责卡梅伦诚意不足，又形容他无关紧要。

当然，虽然有不同的信号传出，首相府官员仍然表示自己对这次访问感到满意。在访问期间，中国总理李克强曾形容中英关系“不可或缺”。

尽管双方在公开场合表现出了一致性，但是幕后的争执暴露了英国和中国之间力量平衡的变化。

英国对中国影响力有限的一个例证是，北京曾禁止一名英籍彭博社记者参加卡梅伦和李克强的记者会，英国首相府向中国“高层”表达了关切，但是被置之不理。

（撰稿：跃生 责编：尚清）