英媒：中国“恐怖兔毛”在英国时装界的反响

Image caption 动物维权组织PETA“拔毛视频”播出后，30多家零售商宣布紧急停销安哥拉兔毛制品。

英国媒体12月16日除继续有一些针对“玉兔”登月零星点评外，还主要介绍了因中国产安哥拉兔毛而引发的“虐待动物”争议、粮食大丰收也难改高食品价格现实背后的“中国原因”，以及河南的一所运营18年之久的“红色中学”。

就在“玉兔”月球车成功登月遨游的时候，另一种兔成为了英国媒体关注的焦点：英国一个名为“人道对待动物的人们”组织（PETA）发布据称是在中国10个不同地方拍摄的安哥拉兔毛农场虐待兔只的视频，登时给圣诞节前零售旺季的不少英国零售商出了一道难题，引发了争议。

“恐怖拔毛”

视频显示农场工人不顾安哥拉兔的嘶吟，活生生把兔毛拔光，而并非像剪羊毛一样与电推刀剃毛。

《镜报》（Mirror）报道称，“恐怖的拔毛视频”导致要求禁止安哥拉兔毛产品的声浪高涨。

“天空新闻”（Sky News）报道称，30多家零售商已宣布将停止出售含有安哥拉兔毛的产品。

《泰晤士报》报道说，安哥拉兔毛质地细软松暖，因此长期是高档时装选材之一，而如今视频播放后，包括马莎、Next、Primark等大商家都表示暂停销售安哥拉兔毛制品，而著名时装设计师斯黛拉·麦卡特尼更是当众发誓永不再用，给安哥拉兔毛产品的未来打上问号。

不过报道也注意到，安哥拉兔毛经销商则表示，收取兔毛和羊毛的工序“没有差别”。

“吃”价更高

Image caption 美国中部平原的小麦大丰收。

《每日电讯报》在商务版分析报道称，尽管今年全球主要粮食生产国普遍大丰收，使得全球粮价略有下浮，但从长远看，随着日渐富裕的中国人更多改为“食肉”饮食结构，大量口粮将转为饲料粮，使得全球粮食价格持续攀高。

报道称，仅是美国的玉米产量就年同比猛增30%，达到140亿蒲舍尔（约33.5亿吨）；此外，小麦、大豆等主要粮食作物也迎来全球丰年。

然而，粮食问题专家指出，随着中国人口城镇化进程加快，人们饮食结果也必然加速向“食肉”转型，使得全球粮食价格将在中长期继续面临攀升压力。

报道引述专家分析称，每获得一公斤禽肉需要两公斤饲料，而一公斤牛肉则需要10公斤饲料。

分析指出，尽管中国本身拥有巨大的农产和畜牧产能，但是事实证明，中国已经日益依靠进口来弥补自身的粮食缺口。

长期以来，“吃”一直在英国人生活中不是个问题； 据悉，英国人自1970年代以来，平均每家年均花在“吃”上的开销仅占收入的“10%”。

专家认为，今后英国人花在“吃”方面的开销将呈现逐年递增趋势，并且很快将达到15%水平。

红色中学

Image caption 夏祖海创办的民主中学如今学生只剩下20多人。

路透社16日报道中国河南的一所已经开办了18年，继续天天讲授毛泽东思想的民办“红色中学”。

路透社记者采访了河南周口市淮阳县四通镇民主中学的校长夏祖海。

夏祖海告诉路透社记者说，没有什么“比毛泽东思想教育更重要”，因为毛泽东思想代表的是“正直、善良和伟大”。

报道称，曾经辉煌一时的民主中学，学生如数已经从2005年最高峰时的600人锐减到如今的20多人。

不过，夏祖海坚持认为他办学的方针没有错，而只有毛泽东思想“才能救中国，才能救美国，才能救世界”。

报道指出，12月26日将是毛泽东的冥诞日，而在官方口头上仍然奉毛为“伟大领袖”的中国，毛的痕迹已经越来越少。

路透社记者表示，在他们采访夏祖海的过程中，几个自称是夏的“朋友”的人，出来干扰和阻挠。

（编译：晧宇 责编：顾垠）