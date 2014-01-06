英媒：“伏地魔”——中、日驻英大使互相指责

Image caption 中日之间因日本首相安倍晋三参拜靖国神社关系更加紧张

英国多家媒体注意到中国和日本驻英国大使相继在《每日电讯报》撰文指责对方，互称“伏地魔”。

伏地魔是英国作家罗琳魔幻小说《哈利·波特》中的虚构人物，是“历史上最危险的黑巫师”。

中国驻英国大使刘晓明在上周四（1月2日）发表的一篇批评日本首相安倍晋三参拜靖国神社的文章中首先提到了这个名字。

他在文章开头把 日本军国主义比作幽灵，把靖国神社比作恶魔的化身。

日本驻英国大使林景一（Hayashi Keiichi）本周一（1月6日）在英国《每日电讯报》上也发表文章，形容中国有可能成为亚洲的“伏地魔”。

英国《独立报》和《卫报》周一都报道了刘晓明和林景一在各自文章中的立场。

《每日电讯报》网络版还刊登报道，重点突出双方的不同观点。

《每日电讯报》报道说，中日之间不断增加的纠纷，虽然着眼点在东海上的一些无人小岛，但却反映出随着中国不断超出邻国，而且可能在不到十年时间内超过美国成为世界第一经济强国的过程中出现的深层紧张关系。这增加了人们对亚洲发生大规模武装冲突的担心，美国都有可能卷入支持日本。

汽车销量

路透社周一报道了在中国的汽车销量持续上升的消息。

报道说，福特汽车及其在中国的合作伙伴去年的销量终于超越日本汽车巨头丰田增加了将近50%。

路透社分析说，过去十年，福特在中国的销量一直落后于日本各大汽车生产商，但是由于福特推出了新的款式，再加上中日之间的领土争端，终于帮助福特在中国的销量大涨。

尽管如此，日本丰田汽车公司在中国的销量2013年仍然有所增加。

丰田表示，2014年的目标是在中国卖出110万辆汽车。

（撰稿/责编：罗玲）