英媒：中国似乎解除封锁《卫报》网站

Image caption 《卫报》：读者在中国境内浏览手机版或者是行动装置版未受影响。

《卫报》网路版似乎被 “部分封锁”之后又解禁、中资兴建英国的高铁是周四（9日）英国报章的关注重点。

另外阿里巴巴在上市前禁止使用比特币交易、还有英国的“有钱人居留签证”也都为英国的媒体所注意。

解除部分封锁

英国《卫报》的网路版周四（9日）报道说，中国当局似乎已经解除了对该网站的封锁措施。

该报网路版说，根据一个观察封锁网站的组织greatfire.org的报告，周二在中国境内多个地点使用不同的浏览器的情况下，如果不用翻墙软件就无法完全浏览《卫报》的网站。

据称，有的使用者通报封锁是“断断续续”、有的则是说无法浏览《卫报》网路版的全部内容，不过也有使用者通报浏览该报网站并无问题，而且手机版和行动装置版似乎并未受到影响。

《卫报》网路版报道说，在例行记者会上，中国外交部发言人华春莹对此表示并不清楚情况，希望提问者询问中国的相关部门。

中国投资兴建英国高铁支线

《金融时报》周四报道说，中国铁路集团致函伯明翰市议会，提议投资并兴建拟议中的高铁支线。

该篇报道说，这些环绕伯明翰的支线铁路，将连接高铁和当地东部地区与当地机场，另外连接考文垂等城市。

编写该报道的记者说，在香港上市的中铁集团证实有意在此计划上投资2.4亿英镑；并指出在英国首相卡梅伦访华时，中国国务院总理李克强提议中方资金直接参与这个引起争议的HS2高铁计划。

据称，卡梅伦欢迎中国资金投资英国的基础建设，其中包括伦敦的希思罗机场、英格兰西部一座核电站的兴建工程以及曼彻斯特机场，而英国也从中国海外投资对象名单的第21名跃升到第4名。

报道指出，英国交通部的官员表示，他们有和支持兴建该高铁的各方举行初步会谈，但是中方资金并未直接接触他们。

淘宝网禁用比特币

《独立报》以简短的篇幅，报道阿里巴巴属下的淘宝网将从下周起禁止以比特币交易。

报道形容淘宝网是中国最大的网上交易平台，而阿里巴巴预期在今年上市，上市价值大约是600亿英镑。

报道说，中国的央行在上个月禁止以比特币这种价格变动激烈的虚拟货币交易。

阿里巴巴则在上市之前，加强打击仿冒商品在其网站上交易。

英国的“富人签证”

《泰晤士报》报道说，英国政府的顾问建议未来有钱的外国富人可以通过竞标、向医院和大学捐款等方式取得英国居留签证。

据称，外国富人可以以投资取得投资者签证，或者以第二个选择，也就是赞助大学和医院来取得签证。

报道说，现行的投资者签证并未发挥促进经济的作用，反而成为中国和俄国富人取得永久居留权的“便宜方式”。

据说，移民签证的金额从百万英镑起跳、可投资政府公债或者是英国财政部所发行的所谓金边债券。

由于这些公债和债券之后可以出售，因此实质上就是贷款。从2008年起，俄国、中国以及美国的富人列居投资者签证申请名单排行榜的1、2、3名。

（撰稿：威克，责编：李莉）