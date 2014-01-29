英媒：中日若发生冲突将导致世界大战

图片版权 Japan Coast Guard via Reuters Image caption 中日发生冲突，根据美日安保条约，美国可能会介入，进而使冲突升级

日本保守派政府下令学校和教科书出版商在描述有争议岛屿领土争端时采取更强硬的民族主义立场，因此日本同韩国和中国发生了新一轮争议。

《金融时报》报道说，韩国外交部邀请日本改变上述教学立场，因为根据新的教学要求有三组有争议岛屿被说成是日本不可分割的领土。这三组岛屿其中一组为韩国管辖，另外一组由俄罗斯控制，第三组岛屿由日本控制，但中国和台湾都称对其拥有主权。

韩国称日本改变教科书计划证明了日本对地区的“帝国主义野心”。中国外交部昨天表示对日本的新计划表示严重关切。

《金融时报》报道说，虽然新的教科书和教学计划中的说法同日本的官方立场相吻合，但是控制教师讲述有关领土问题的努力说明了日本现政府比以往的日本政府表现出更强硬的立场。

“新世界大战”

《泰晤士报》记者罗杰·伯伊斯发表评论说，华盛顿面对乌克兰和叙利亚问题表现出软弱，鼓励北京更加咄咄逼人。他说，如果第三次世界大战爆发，那可能是中日海上争端升级，美日安保条约启动。

罗杰·伯伊斯说，欧洲人一般关注乌克兰、伊朗和中东的问题，但是亚洲的冷战却有可能演变成真正的战争，而且那里发生的危机则有可能彻底改变我们的生活。

面对中国崛起和中日关系紧张，许多人都分析一次世界大战和二次世界大战前的国际关系，以此比较现在的中国同其他国家的关系。但是罗杰·伯伊斯说，如果再次发生冲突，那将同已往的世界大战完全没有可比性。

他说1894年中国被日本打败羞辱，但是在1954年共产主义中国在朝鲜半岛同美国打成平手。60年后，中国崛起又到了关键时刻，问题是中国如何能够在不动用武力的情况下控制东海势力范围。

文章说，虽然亚太地区爆发冲突未必会把欧洲卷入战火，但是美国、日本和中国这三个世界最强的经济体发生直接对抗，欧洲肯定会发生物资短缺。

性别歧视案

《卫报》报道中国首个性别歧视案例时说，尽管中国有许多女性成功者，但是性别歧视却普遍存在。报道使用了“一名妇女的巨大飞跃，但性别平等却只有一小步”，套用首次登月的宇航员阿姆斯特朗当时说过的名言。

报道说，当雇主对女大学生曹菊说他们仅需要男性因此不雇用她的时候，曹菊很生气，于是她雇了律师。现在公司同这位年轻的大学毕业生庭外和解，给她3万元人民币。

据说这是中国的第一例性别歧视诉讼案件。曹菊说她需要一个工作，这样她才能偿还学生贷款。因为她想得到那个工作，但因为性别理由被拒绝令她感到愤怒。23岁的曹菊说,性别同工作能力无关。

澳大利亚国立大学的塔马拉·杰卡说，在毛泽东时代，当局在公共领域提倡妇女参与并发挥作用，让更多女性从事那些传统上由男性做的工作。但是后来在男女平等观念上中国发生了倒退。

（编写：横路；责编：路西）