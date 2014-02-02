英媒：明清赝品充斥英国博物馆

2014年2月2日

图像加注文字， V&A博物馆

《星期日泰晤士报》刊登该报艺术编辑的署名文章说，赝品充斥维多利亚和阿尔伯特博物馆。

报道说，位于伦敦的“维多利亚和阿尔伯特博物馆”（V&A）收藏的明代、清代绘画作品当中，超过四分之三为伪造、或者临摹的，“远离公众视线”。

不久前，V&A刚刚举办过“700-1900中国名画大展”。但是，参展的79件作品无一来自该博物馆的收藏品。

《星期日泰晤士报》的文章还说，与V&A处境相似的还包括大英博物馆。大英博物馆收藏的跨6世纪到20世纪的500幅中国画当中，许多作品的真实性“也都存在问号”。

文章还说，这些作品无一被永久陈列，大英博物馆说，这是因为许多作品非常娇嫩、对光线敏感。不过，部分作品将参加今年4月举行的“中国画精品展”。

报道说，由于担心藏品是赝品，中国艺术品展览中的许多展品都是从美国、欧洲和中国借来。

文章还说，V&A收藏的70件明、清绘画作品，大多数是20世纪前期获赠的，直到1990年代，名叫克雷格·克鲁纳斯（Craig Clunas）的馆员才发现大多数都是赝品、仿制品或者背景不确实。

银行危机

《星期日电讯报》文章说，中国银行货币危机“可能引发全球崩溃”。

文章说，中国银行事务“最受推崇的分析师之一”警告说，中国银行系统的问题愈加严重、有可能泛滥为更加广泛的金融危机。

“惠誉”北京前资深分析师、现在“自主研究”亚洲研究部主任Charlene Chu说，外汇借贷快速扩大意味着中国金融体制内的危机将成为国际银行更大的风险。

虎妈自辩

《星期日泰晤士报》文章说，凭借《虎妈战歌》成名的美国耶鲁大学法律系教授、华裔蔡美儿表示，我不是种族歧视者。

蔡美儿和犹太裔丈夫贾德•鲁本菲尔德合著的新书《三重包袱》出版后引发轰动，被指观点种族歧视。

蔡美儿和丈夫一同为《星期日泰晤士报》撰写长篇文章，再次辩解：“这根本没有种族歧视。成功的人群包括各种肤色的人….故意无视事实很少成为好政策”。

蔡美儿和丈夫还将辩论扩展到英国当地。他们的文章说，印度裔工人阶级16%成年后仍然作体力劳动、英国当地白人同类比例达三分之一。