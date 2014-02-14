英媒：威廉王子会成龙 中国学生监护人新商机

图片版权 PA Image caption 威廉王子与成龙呼吁保护濒危野生动物

英国一份主要报章今天（2月14日）报道了威廉王子与成龙在国际保护野生动物峰会上的一段插曲；另一方面，有报章探讨了为中国学生做监护人的英国新商机。

《泰晤士报》在头版刊登了13日在伦敦参加国际保护野生动物峰会的中国前篮球明星姚明与英国威廉王子的合照。姚明和威廉王子，以及影星成龙均为关注大象和犀牛濒危的国际大使。

该报内页报道说，剑桥公爵（威廉王子的封号）与成龙在峰会上见面时，互说自己是对方的“大粉丝”。成龙还祝贺公爵与伤兵最近的南极旅程成功，但威廉王子对成龙说“不，那是我的弟弟。”

成龙之后对该报表示，“我向他道歉。但他们长得几乎同一模样，不是吗？之后王子问我什么时候拍Rush Hour 4这套戏，我反问今天不是来谈犀牛吗？这套戏，问我的经理人吧。”

有关的报道随后进入主题说，超过40个国家同意在打击非法野生动物交易方面加强合作，分享资源和情报。

现行政策失败

《每日电讯报》的摩尔（Malcolm Moore）则分析了象牙的销售问题。他说，2008年制定的协议出现反效果。当时决定允许中国政府向非洲四个国家购进62吨象牙，“这实际上使中国象牙市场恢复元气，令中国消费者搞不清楚大象是否濒危，并造就非法捕猎者黑市销售象牙。”

摩尔认为，中国按理应该是发展中国家中保护野生动物纪录最好的。中国挽救的不仅是熊猫、还稳定了西藏羚羊和黑仰鼻猴的数目。把导致问题的原因简单地归咎于亚洲人以濒危动物入药也不公平。他说，“紧随中国之后，世界第二大非法动物交易最多的国家是美国。”

摩尔说，随着中国越来越富裕，中国对保育和环境保护的态度也正在转变。“在媒体和政府的大力宣传下，今年的鱼翅交易量显著减少，可是，经济增长所造就的新富阶层也视象牙和犀牛角制品为身份象征。”

摩尔引述中国青年动保护联盟的周小波说，最近三年公众对保育的意识和来自政府的支持都有重大改进。

摩尔说，中国是非洲的主要投资国，希望被视为对非洲有正面影响，不希望负上破坏非洲仅余大象的恶名。

越禁越糟糕

《卫报》的詹金斯（Simon Jenkins）形容象牙是东南亚的“可卡因”，但全世界却认为可以禁止有关贸易，他认为这是徒劳的。

“对付象牙贸易的战争就像对付毒品战争一样，刺激了需求。有效的方法是把有关贸易合法化，并养象取牙。”

詹金斯举例说，捕杀野生鳄鱼的做法几乎已完全消失，这是因为对鳄鱼皮的需求可以透过人工繁殖鳄鱼来得到满足。

詹金斯说，所有预期中的关于禁止象牙贸易的负面效果都成真：价格上升、大象数目在十年内减半。在对象牙需求没有减少的情况下，现在禁止象牙贸易的努力完全白费。

监护人商机

《金融时报》专题文章采访了一家为中国大陆和香港中学生当监护人的英国公司。

文章说，这家公司为那些在英国读中学的中国学生提供纾解乡愁的辅导，并帮助他们融入英国生活，解决学习困难。

《金融时报》说，这家公司的创办人来自香港，她多年来为亲友照顾到英国寄宿学校就读的孩子，现在越来越多中国父母把十多岁的孩子送到英国，她把监护人变成一盘生意。

（编译：叶珊 责编：顾垠）