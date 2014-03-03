英媒：昆明暴力事件显示民族紧张关系

图片版权 AP Image caption 昆明火车站在星期一（3月3日）已经恢复平静

英国各大报纸星期一（3月3日）纷纷报道了星期六晚间发生在中国西南城市昆明火车站的暴力攻击事件。

《卫报》在头版报道了有关消息，并且发表了署名塔尼亚·布兰尼根（Tania Branigan）的分析文章，题目是“增长可能加剧了紧张”。

文章说，在北京指责受海外支持的一小撮分离主义分子制造了诸如星期六昆明恐怖攻击这类事件的同时，分析人士和流亡组织指出了中国当局与占新疆人口40%以上的穆斯林维吾尔人之间存在紧张关系的长期历史。

文章说，中国当局推进高速经济发展和加强控制的手段并没有避免新疆和其他地区多次发生暴力事件。一些分析人士认为，这反而使事情变得更糟。

文章引述荷兰鹿特丹大学中国西部少数民族地区问题专家安德鲁·费希尔（Andrew Fisher）的话说，中国政府总说“我们在尽一切努力帮助他们提高收入”，但是他们采取的政策可能在当地引起很多不满。

高速经济发展引起摩擦，许多人对强制拆迁和环境破坏感到愤怒。

一些维吾尔人感到自己没有受益，认为汉人远比他们更容易得到白领工作。还有人认为，移民向新疆的大量涌入破坏了他们的文化。

布兰尼根的文章最后说，近年来有越来越多的中国学者建议全面修改中国的少数民族政策。

费希尔对此表示，这很可能会推进同化政策的发展。

他说，“我认为这是一个火药桶，是极其危险的状态。”

《泰晤士报》

《泰晤士报》星期一（3月3日）发表了记者利奥·刘易斯（Leo Lewis）有关昆明暴力攻击事件的报道。

报道引述分析人士的话说，中国当局以含糊的“分离主义”势力谴责攻击者，并且暗示攻击行动同外国势力有关，这比承认中国受到民族紧张关系的割裂要安全得多。

分析人士还说，目前召开的全国人大会议正在努力强调民族和谐，而发生在国家内部的种族暴力事件撕毁了这个面纱，更糟糕的是显示了共产党政策的失败。

刘易斯的报道还提到，在昆明攻击事件发生前一个星期，国际知名的中国中央民族大学学者伊力哈木·土赫提以涉嫌分裂国家的罪名被捕。

报道说，维吾尔族学者伊利哈木·土赫提曾批评中国当局的新疆政策，他所涉嫌的罪名可能遭到死刑处罚。但是人权律师和外交人士表示，北京逮捕伊利哈木·土赫提完全是为了禁止这位批评者发声。

两会看点

《金融时报》星期一（3月3日）发表记者贾米尔·安德里尼（Jamil Anderlini）发自北京的报道，列出了今年北京“两会”的看点。

报道说，每年3月份，中国正式的立法机构和最高政治咨询机构都要在北京聚会，象征性地通过由执政的共产党制定的法律和政策。

同样，每年都会出现有关“两会”是否纯属政治秀的讨论，也会出现有关党是否允许更多争论进入这个“中国特色民主”程序的讨论。

按照会议议程，中国总理李克强将在3月5日人大开幕日的上午宣读他的政府上任一年来的工作报告。

据说这项3小时的报告非常消耗体力，过去一些年长的总理必须经过数小时训练，才能坚持站着不中断不喝水大声读完报告。

报道还说，人大会议将在3月13日闭幕，李克强总理将举行年度记者会。中国政府将在这次精心准备的记者会上向国内外发布自己希望发布的论点。

报道说，这次会议也是习近平和李克强去年正式执掌政府之后首次举行的人大会议，会上有可能披露新的大胆改革计划，但人们会密切关注去年两次党的重要会议上推出的改革计划的进展情况。

报道列出的会议重点议题包括，增长目标、房地产政策、民族政策、国企改造、污染治理、对外关系、地方政府债务、影子银行业，等等。

（编译：跃生 责编：尚清）