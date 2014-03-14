英媒：中国军队人力资源优势正在消失

图片版权 Getty Images Image caption 《经济学家》：中国军队的人力资源优势正在消失

全国人大上周开幕第一天，中国宣布2014年军费预算1320亿美元，比前一年增加12.2%。

英国最新一期《经济学家》周刊说，中国军费实际增长远超官方数字，可能高达40%。但是文章说，也应当从一个实际角度来看中国军费增长。

一些人认为，中国经济今年预期增长7.5%，军费开支增幅远超GDP增长。

但是《经济学家》说，考虑到通胀因素，中国军费实际增长应该是8.4%。

更重要的是，中国防务开支的通胀率可能比总体经济要高。

过去，中国军队依赖的是入伍新兵工资低但是人数多。

但是现在中国要建一支更专业的军队，必须提高薪水，与全民整体工资看齐，而近来中国工资增幅远超通胀。

人民解放军的一个首要任务是吸引和留住人才。

《经济学家》还说，中国军队的人力资源优势正在消失。

文章表示，中国部署的高科技军事硬件也遇到费用增加的问题。

此外，经济放缓以及人口迅速老化也影响到中国的军事雄心。

但是文章说，这并不等于说中国的邻国就不应当担忧。

《经济学家》说，中国高级指挥官没有战争经验，但是却特别想展示手里崭新发亮的武器有什么神功。

他们急于想解决主权争端，憎恨美国带头遏制中国。

文章引述分析人士说，过分自豪自信与缺乏安全感，两者结合在一起，的确让人害怕。

债务危机

图片版权 AFP Image caption 李克强：违约拖欠债务问题将不可避免

《金融时报》在头版报道中国总理李克强在人大记者会上就中国债务问题发出警告。

报道说，李克强警告，中国证券和其他金融产品未来出现违约拖欠债务的问题将“不可避免”。

报道说，人们担心中国的坏债浪潮将影响世界第二大经济体的增长。

报道说，据熟悉中国政府思维方式的人士，中国政府过去总是会帮助陷入困境的公司，但是李克强决定准许一些公司其中大多是私营企业破产，以此解决经济中的"道德风险"。

一些分析人士警告，北京这样做将引发投资者恐慌，导致中国越来越依赖债务的经济出现"雷曼危机"。

《金融时报》说，该报记者在记者会上向李克强提出这个问题。李的回答是"我们一向高度重视金融和债务领域的风险。我们必须强化监管，及时解决问题，保证不出现系统和地区性危机。"

（撰稿：董乐/责编：李莉）