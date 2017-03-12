科学家：废旧塑料纤维进入海洋食物链

图片版权 Fidra / Clare McIntyre Image caption 近年来，海洋塑料污染越来越受到人们的关注。

科学家发现，海水中的浮游生物吞食废弃塑料的纤维，塑料由此已经进入海洋食物链。

研究浮游生物的专家理查德•科比（Richard Kirby）博士拍摄的一段视频显示，一种叫"箭虫"的浮游生物吞食了一些极微小的废旧塑料纤维。

科比说，塑料纤维在箭虫的腹中结成环状，使食物无法通过消化道。

他说，人们对鲸、海豹和海鸟吞食塑料的情况比较熟悉，但很少人知道，连微小的浮游生物都受到如此严重的影响。

在科比从英国周边海域搜集的样本中，浮游生物吞食塑料的情况相当普遍。

这是废旧塑料进入海洋和全球食物链的一种路径。

"清洁海洋"

近年来，海洋塑料污染越来越受到人们的关注。

联合国将其看作是一个重大的环境问题，联合国环境规划署（UNEP）已在全球发起"清洁海洋"运动。

联合国环境规划署执行主任埃里克·索尔海姆（Erik Solheim）说，海洋塑料污染已经使塑料进入食物链。

他说："问题越来越严重，而我们已经等待太久。这种情况必须停止。"

据联合国估计，在全世界的海洋中大约有51万亿个塑料微粒，是银河系中恒星数量的500倍。

英国西北野生动物基金会的水生动物保护专家艾米丽•巴克斯特（Emily Baxter）说，箭虫是海洋食物链中的重要一环，它们吃其他的浮游生物，同时也是鱼类、乌贼和其他动物的重要食物来源。

她说，箭虫吞食塑料的现象很令人忧心。"即使我们现在就停止生产塑料，问题仍然会持续很久。我们看到，塑料已经进入生物链底层，可能将影响其上的整条食物链。"