BMI指数玄机：苗条不一定等于健康

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你一定听说过BMI(body mass index)指数这个词，直译为身体质量指数。简单点说，它是指身高体重指数，是用体重除以身高平方得出的数字。

一般来说，理想的BMI指数应该在18.5到24.9之间。低于18.5说明体重过轻，高于24.9体重则超标。如果BMI达到或是超过30，就算是肥胖了。

BMI是衡量人是否拥有健康体重的一个简单方法。但是，现在有新的研究显示，BMI正常、并且看上去很苗条的人未必就健康。

内脏脂肪

因为，外表苗条的人很可能体内堆积大量脂肪，这些内脏脂肪（visceral fat）通常聚集在心脏、肝脏和胰脏周围。

过多内脏脂肪会增加糖尿病、心脏病和高血压的风险。

Image caption 内脏脂肪多对健康非常不利。

但怎样才知道自己内脏脂肪过多呢，它不像BMI那么简单，需要专业医学仪器检查。

但是，也有一个简单的绳子测量方法可以作为参考。方法是这样的：

用一根软绳从脚跟量到脑顶，然后把这根绳子对折再量腰围。

如果腰围小于对折的绳子，则属于正常。但如果腰围过粗，绳子的两头围拢不过来，则表示内脏脂肪过高。

研究人员发现，一些BMI正常，体型苗条者有可能内脏脂肪过高。相反，一些BMI偏高，体型微胖者也可能很健康。

测试还显示，两个BMI完全相同者，例如BMI同为21的两个人，一个人内脏脂肪高达6.9升，另一人则为0.7升，区别巨大。

瑞典健康机构Amra的负责人托米·约翰逊（Tommy Johansson）认为在衡量内脏脂肪方面，BMI作用很小。

他说，"这些人看上去是一样的，但一些人可能需要看医生，另外一些则很健康。"

并非人人适用

BMI测量方法在1970年开始流行，但今天看来它未必对每个人都适用，例如一些拳击运动员和橄榄球队员等。他们肌肉比例大大高于脂肪。

图片版权 Getty Images Image caption 橄榄球运动员BMI有可能超标，但不表示他们不健康。

肌肉比脂肪密度大，因此比脂肪重。他们的BMI指数可能会超标。但实际上他们可能非常健康。

当然，他们只占人口的极少数，大约为1%。

随着人们年龄增长，肌肉比例会减少。尽管他们仍在"健康体重"范围内，但却有可能有大量内脏脂肪，特别是一些吸烟者。

此外，BMI对孕妇也不适用。一些少数族裔人群尽管BMI指数较低，但仍有高风险。

位置最重要

脂肪在人体分布的位置至关重要，这一点BMI无从测量。

研究显示，腰部脂肪过多健康风险较大，如果是大腿以及臀部脂肪多则问题不大。

图片版权 Getty Images Image caption 腰围过粗增加患病风险

医生建议，无论你BMI指数是多少都应该适度减肥，保持腰部苗条。

男性最好不要超过94厘米（37英寸），女性不要超过80厘米（31.5英寸）。

因此，最好把BMI与其它读数结合起来看，例如血压、胆固醇以及家族史等来判断一个人得二型糖尿病或是心脏病的风险。

然而，如果BMI远远超出健康范围以外，或是腰围过粗肯定会增加患病风险，包括中风以及某些癌症。

要想保持理想的腰围和体重，医生的建议是少吃多动。

好消息是，当人们减肥时，首先减掉的是内脏脂肪。而且，只要体重减轻5%就可以大大减少内脏脂肪。