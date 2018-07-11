“中国泡沫”的宇宙效应：污染殃及地球保护伞

图片版权 NASA/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption 2000年时南极上空的臭氧层洞

臭氧层是环绕地球的一个保护层，能大量吸收太阳紫外线辐射，减轻紫外线辐射对人体皮肤、视力、农作物以及海洋生物的损害。

30多年前，地球上的科学家们突然发现，这个保护层有了漏洞，而罪魁祸首是人类工业生产中排放的大量化学物质。于是，一场拯救地球、拯救人类的国际集体行动很快开始了。

在经过几十年的努力后，臭氧层的受损程度有所缓解。然而最近，科学家不解地发现，对臭氧层造成严重破坏的被禁化学物质——三氯一氟甲烷（CFC-11）的排放，突然大幅度增加。

一时间，谣言四起，揣测纷纷。

有部分专家甚至怀疑，有人在利用三氯一氟甲烷秘密生产浓缩铀，用来制造核武器。

几经调查，设在英国的非政府组织——环境调查机构（EIA）发现，近期三氯一氟甲烷排放的大增，主要原因在中国的泡沫隔热保温材料厂。

这倒是让这些专家们松了一口气。然而，排除了核扩散的危险，违禁化学品三氯一氟甲烷究竟在中国有什么用途呢？

Image caption 调查人员在中国看到的桶装三氯一氟甲烷CFC-11

氯氟烃

1985年，科学家发现南极上空臭氧层中的臭氧浓度下降了三成，震惊世界。因为臭氧形成的保护层，对地球上的生命极为重要。

如果失去臭氧层的有效保护，人类将面临皮肤病变、白内障以及免疫系统机能减退带来的诸多健康问题。

对海洋生物来说，太阳紫外线辐射加强会导致作为海洋食物链基础的浮游生物减少，影响鱼类和贝类生物的产量。这对海洋生态环境造成破坏的同时，也会使人类食物面临短缺。

正是因为臭氧层对人类生存至关重要，国际间罕见地在很短时间内达成共识保护臭氧层。

这就是1987年缔结的《蒙特利尔议定书》，要求各国分阶段减少破坏臭氧层的各类化学品的生产和使用。

图片版权 Alamy Image caption 中国的一家工厂告诉环境调查机构EIA ，产品的99%都含有CFC-11。

中国泡沫

中国是《蒙特利尔议定书》的签署国，中国环保部早在2007年曾发布公告，明文禁止包括三氯一氟甲烷在内的全氯氟烃物质的生产和使用。

然而，环境调查机构（EIA）近期的调查发现，中国多个省份的多家工厂仍然为了生产泡沫隔热保温材料而大量排放这一违禁物质。

环境调查机构联系了中国十个省份的泡沫隔热保温材料厂。

在与这些工厂的18个高管谈话后，该机构得出结论，这些工厂利用三氯一氟甲烷（CFC-11）生产聚氨酯保温隔热材料。

有三氯一氟甲烷供销商甚至估计，在中国市场销售的聚氨酯保温隔热材料七成都使用了这一违禁化学品作为发泡剂。

原因很简单：与其他合法替代材料相比，三氯一氟甲烷质量更好，价钱更低。

图片版权 Alamy Image caption 研究人员在北极搜集臭氧层样本

这些保温隔热材料可以用于冰箱生产，汽车生产，也能用于建筑隔热保温。

明知故犯

环境调查机构的阿维普萨·马哈帕特拉（Avipsa Mahapatra）向英国广播公司BBC表示：“这些公司承认使用了违禁物质三氯一氟甲烷，而且这么公开向我们确认，真的让我们目瞪口呆。”

“他们对此理所当然见多不怪的态度，他们公开告诉我们这种东西在市场上无处不在的那种无所谓，都是让我们非常震撼的发现。”

马哈帕特拉说，“很关键的一点是，中国政府不能把这些看成孤立事件。我希望他们能打击这样的生产，但尤其重要的是，他们应该对有关行业展开全面的调查。”

“应该有厂家被封，有人被绳之以法，这样人们才会知道，生产三氯一氟甲烷（CFC-11）会受到严惩。”

臭氧层洞

《蒙特利尔议定书》缔结31年来，得到全世界197个国家的参与。

2014年，研究人员首次发表报告称，臭氧层厚度有所增加，并预计将需要十年时间臭氧层洞才会开始变小。

不过，到2015年9月，科学家又发现，臭氧层洞的面积比2000年时缩小了大约400万平方公里。

如今，环保人员发现，臭氧层洞的康复，又出现一个意外的“杀手”。