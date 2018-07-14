破碎的心：听情感专家告诉你如何修复

图片版权 BBC Three / David Weller Image caption 分手总是让人伤心

你是否为爱伤过心，就像英国最近火爆的真人秀"恋爱岛"中 乔吉娅·斯蒂尔（Georgia Steel）那样，看着自己旧爱乔西·丹泽尔（Josh Denzel）手臂上挽着新女友，心中该是如何的痛苦？

我个人也曾经历过心碎，那是一年前的事。沉浸爱河的我，正要跟相爱的男友搬到一起住，共建未来。突然，一切嘎然停止。巨大的打击，让我无所适从。

虽然以前也曾经历过分手，我通常的应付方法不怪乎是出去喝酒买醉，暂时忘掉伤心事。但效果并不好，因为它只能让你忘记一时。

因此，去年在32岁时，我决定试试新招，离开我所生活了27年的城市伦敦，搬到乡下去。

因为这样做，至少可以避免在街上或公共汽车上无意中撞见我的前男友。

我想，搬到一个新地方、从头开始将有助于修复我受伤的心。

接下来的8个月，我全身心地投入自我"疗心"阶段。我天天长距离行走、在海里畅游。我比以往任何时候都更努力工作，但是，我仍然摆脱不掉分手带来的悲哀。

我意识到，对我这个在大城市住惯的人来说，躲到乡下并没有达到预期效果。我比从前感到更孤独。

图片版权 BBC Three / David Weller Image caption 搬到乡下去去疗伤

我开始思考：是否真有"好散"这一说？怎样才能用积极的态度疗伤？一年后的现在，我开始寻找答案。

什么是心碎？

"心碎其实就是一种处于情感极度失落的状态，" 行为心理学家和两性关系教练海明斯（Jo Hemmings）解释说。

"虽然我们大家感觉可能有所不同，但就是强烈的伤心感、悲痛、以及无法超越痛苦的强烈感受。这些都很正常。"

"从大脑术语来说，负责感受身体痛苦的区域会'点亮'，就像你真经历疼痛一样。它还会触发脱瘾症状（withdrawal symptoms,又称戒断症状），与吸毒者脱瘾症状相似。"

对我来说，这种感觉就像体内在燃烧一样。要想给这种"情感脱瘾"非常难，因为你可能忍不住要给前任打电话，请求和好。

海明斯说，"从情感方面说，痛苦分手可以让你经历5种情感阶段：否认、愤怒、内心挣扎、抑郁以及最后的接受。"

如何战胜心碎

依我之见，怎样调理心碎是一门艺术。但这并不意味着我们不能借鉴科学。

一些相关研究分析了到底发生了什么，然后如何去应付？

最近一份在《实验心理学杂志》（Journal of Experimental Psychology）上发表的研究，分析了3种应对方法的有效性。它们包括：想想前任的缺点、承认和接受你对前伴侣的爱意情感、转移法，即想想那些与你前任没有任何关联的好事。

虽然每一种办法都不尽完美，但结合这三种方法似乎是一个良好开端。

跟我一起说："你前任早晨口中气味难闻，他们自以为自己声音动听 - 令人作呕"。

然后，你还可以告诉自己，当初你爱某个人（这是好事），但现在你觉得这个人令你讨厌，这很正常。

最后，你可以对自己说："此时此刻，天气不是很好吗？"

情感专家霍姆斯（Dee Holmes）建议另外一个好主意，允许你自已有一段"沉迷"时间，比如，请一天假。

"跟朋友聊聊。用日记的方式记录你的感受。不要急于做决定。你可能觉得无法忍受在没有伴侣的房子中再住下去。但实际上，一旦你把房间里的布局做出一些调整，也许就是刷上新油漆，你是可以留下来的。"

图片版权 BBC Three / David Weller Image caption 你可能忍不住要给你的前任打电话，请求和好，所以要给情感脱瘾。

海明斯建议在社交媒体上跟前任一刀两断，删除任何可能引起你伤心的回忆：相片、短信。

虽然这样做显得有点残忍，但它可以帮助修复你心灵创痛。

另外，不要试图给旧爱发短信或打电话，特别在夜深人静时。你可以打短信草稿，但别发，直接删除。或是一个人把感情写下来，但不要总是查看。

还有建议指出，你可以自我分析一下你前任身上有什么让你喜欢？然后问你自己"有没有可能在未来伴侣身上找到类似素质呢？

我到底喜欢我前男友什么？比如，善良。那这世界上有其他一样善良的人吗？当然有。

我用这种方式解析了与前男友的关系，对我非常有帮助。但当初刚分手，别人用"天涯何处无芳草"来安慰我时，只会更让我相信他们不理解。

但随着时间的推移，我开始接受我的前男友也并非完美。他身上一些吸引我的东西在别人身上也能找到。

总结一下就是：接受你的情感，允许自己难过。跟亲友聊聊。如果必要的话，还可以找心理辅导。可以写日记、避免社交媒体、删除可能引起痛苦记忆的东西、分散精力、不要急于作决定、不要试图与前任联系、可以想想他们的坏处，当然，之后也可以想想他们的好处，并思考一下是否在别人身上能找到这些特点。

最后，就只是时间的问题了。

多长时间可以愈合？

根据一份研究称，分手后需要3个月（确切说是11个星期）才能让一个人用积极态度来看待分手。

就我自身而言，用了6个月。6个月后我绝对没问题了。

让我惊奇的是，当然也是运气好，我的新伴侣印证了我的信念。我从此再也没有为前男友掉一滴眼泪。

因此，我个人的理论和窍门是：记住你是值得爱的。时间一到，爱会再次光顾你。