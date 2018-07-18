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摄取“欧米伽－3”（omega-3）鱼油保健品是保护心脏简单有效的方法？专家指出，能证明这一说法的证据说服力非常有限。

考科蓝（Cochrane）合作组织的研究人员研究了10万个参与试验的人，发现鱼油能防止心脏病的证据非常少。他们表示，通过摄入“欧米伽－3”而得到切实益处的机会只有千分之一。

不过，吃富含脂肪的鱼仍然是值得提倡的健康饮食习惯之一。

专家的说法主要针对保健品，而不是通过直接吃鱼获得的“欧米伽－3”成分。专家仍然相信，后者对于心脏以及总体健康还是有好处的。

英国国民保健署（NHS）表示，人应该尽可能每周吃两份鱼，而其中一份应该是像三文鱼、金枪鱼或者鲭鱼这类富含脂肪的鱼，以获取足够的有益脂肪。

“欧米伽－3”

“欧米伽－3”属于脂肪大家庭中的一员，这个大类别包括：

α-亚麻酸（alpha-linolenic acid，简称ALA）——人体本身不能产生，但能够从植物油、坚果和种子当中获得。

二十碳五烯酸（Eicosapentaenoic acid，简称EPA）和二十二碳六烯酸（Docosahexaenoic Acid，简称DHA）——人体可以通过ALA产生，但同样可以在富含脂肪的鱼、鱼油和鱼肝油当中找到。

一些品牌的牛奶、酸奶、面包和涂抹配料当中也加入了额外的“欧米伽－3”（通常是ALA）。

不过，说到鱼油保健品，考科蓝报告的主笔、东安格利亚大学的李·霍珀博士（Dr Lee Hooper）表示：“我们可以对这份报告的结论有信心，尽管很多人相信，长链‘欧米伽－3’保健品能保护心脏。这个发现与人们长期以来的信仰背道而驰。”

“这一大份系统性的核查包含了数以千计的人在很长一段时间里的信息。报告提供了充分的证据，显示摄入长链‘欧米伽－3’（鱼油、EPA或者DHA）保健品不会对心脏健康有益处，也不会降低中风或者任何原因导致死亡的风险。”

“最可信的报告一直都显示，长链‘欧米加－3’对于心脏健康的作用很小，甚或没有作用。”

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一些鱼类含有少量的化学物，如大量食用可能会带来坏处。比如鲨鱼、马林鱼和剑鱼，可能含有少量的汞，怀孕或者计划怀孕的女性以及所有16岁以下的儿童应该避免食用。其他人则应该每星期不食用多于一份这样的鱼类。

伦敦国王学院（King's College London）的营养学家、英国心脏会（Heart UK）的荣誉会长汤姆·桑德斯教授（Prof Tom Sanders）表示：“目前预防心脏病的饮食指南鼓励多吃鱼，而不是摄入保健品。”

买补充剂不如买蔬菜？

谢菲尔德大学的心脏学家蒂姆·奇科教授（Prof Tim Chico）表示：“曾有一段时间，NHS给心脏病突发的病人开这些保健品处方，但这种现场在好些年前就已经停止了。”

“这类保健品成本高昂，所以，对于那些想通过吃这个来降低心脏病风险的人，我的建议是用这些钱多买蔬菜。”

卫生与食物补充品信息服务中心（Health and Food Supplements Information Service）的卡莉·勒克斯顿博士（Dr Carrie Ruxton）表示，较早前关于“欧米伽－3”脂肪的研究曾发现，它确实有保护心脏的作用，不过要从饮食结果中发现那些细微的效果并不容易，特别是那些还在服药的较年长人士。

她说：“对于那些不吃鲭鱼、三文鱼或者鲱鱼的人来说，每日摄入鱼油补充品，是达到建议效果的有效方法。欧米伽－3也是被人体用来保持眼睛、免疫功能以及大脑等方面的健康的，所以它并不是完全只是心脏的事。”