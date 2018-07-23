BBC事实核查：天气越热犯罪真的越多？

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英国最近连续几个星期艳阳高照，气温上升，出现比较罕见的热浪天气。

在人人享受阳光的同时，英国警方却忙得不亦乐乎。警方收到的犯罪报警创下纪录。

英国西米德兰（West Midlands）警方说："世界杯、夏日热浪以及饮酒过度这些综合因素是导致犯罪率上升的原因。"

来自伦敦警察厅的数据似乎也显示，天热与犯罪率之间有关联。

Image caption 从图中曲线可以看出，温度越高暴力犯罪活动越多。来源：英国大都会警署

全球现象

这一现象并不局限于英国，在对全球各地不同时期的研究发现，犯罪率上升与天气较热有联系。

美国德雷塞尔大学（Drexel University）汇总10年的犯罪数据发现，犯罪率不但是温暖季节比寒冷月份高，在冬季个出现几天的"小阳春"时，犯罪率也会出现一个峰值。

英国比较了过去8年的数据，结果显示，当气温上升到摄氏20度以上时，暴力犯罪率比气温在摄氏10度以下平均上升14%。

而涉及骚扰性犯罪和非法持有武器的犯罪率更是分别攀升16%。

根据英格兰和威尔士1992年的犯罪研究和统计发现，无论在什么季节，"有强有力证据显示气温对暴力犯罪和各种财产犯罪有一定影响"。

与此同时，对美国克里弗兰、明尼阿波利斯以及达拉斯几个城市的暴力犯罪研究结果也显示同样趋势。

图片版权 Getty Images Image caption 研究发现，温度与犯罪之间确有关联

墨西哥汇集的长达16年的各城市犯罪统计发现，气温每上升1摄氏度，犯罪案例也随之上升1.3%。

但是，一些研究显示，虽然犯罪率随着气温上升而增长，但如果气温达到某一点，犯罪率则开始下降，也许是"太热了"？

然而这一说法受到争议。

两大主因

但是为什么犯罪率增加与气温上升有关系呢？专家们认为原因可能主要有两点：

温度对人们身体反应的影响

气温变化使犯罪分子有机可乘

热有刺激性，会让人不舒服，由此脾气更加暴躁。

图片版权 Getty Images Image caption 研究发现在天气炎热时更容易发生骚乱等犯罪。

加利福尼亚大学的一名研究人员观察了天气与人们心情状况之间的关系。

该研究人员通过分析人们当天推文与当地天气状况之间的联系发现，幸福感随着温度升高而下降。

例如，当温度从15-20度升高到27-32度时，幸福感出现下降。这个趋势与幸福感从周日到周一出现下降相类似。

有人会问，如果说“热”带来的不适是（犯罪率增高）的唯一解释，那么，为什么在极度寒冷没有同样的效应呢？

科学家假设，热浪会诱发人们特殊的生理反应，即人们会易怒、急躁。

还有研究表明，天热与心率增加、认知能力下降、睾丸素激增、甚至会觉得时间过得更慢有关联。

有机可乘

Image caption 参照这个图表可以看到，盗窃罪随着温度上升出现下降，因为夏天日照时间长。冬天天黑得早，让盗贼更容易得手。

更加比较可信的原因可能是，天气变化会导致犯罪机会的改变，使得案犯更有机可乘。

虽然天气变暖让暴力犯罪上升，但其他一些犯罪却出现下降趋势。例如，当气温升到20度以上时，盗窃案下降20%。

这可能是因为冬天天黑得早。晚上一片漆黑，让人觉得房屋里空无一人，罪犯分子入室盗窃之心蠢蠢欲动。

相反，天气好时更多人喜欢在室外公共空间活动，增加了人们之间的互动机会，从而也更可能引发争端。

犯罪随温度上升增加不仅在夏天如此，即使在冬季，如果出现不合时宜的"暖冬"--尽管实际温度仍然只是不冷而已，也会出现犯罪率上升的情况。