关于神奇的大脑 你未必知道的五个事实

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大脑对于生命之重要毋庸置言，脑死亡意味着一个大活人变成了机器控制的植物人，"脑子坏了"可以指某人思维混乱，行为不合常理，也可以是医学诊断的一种通俗说法，脑子某个部位受了损伤。人的理智与情感，左膀右臂，中枢控制就位于大脑。然而，它迄今仍属于人类知之甚少的事物之一。

下面是关于人类大脑的五个你未必了解的事实。

1. 成长的烦恼和痛苦

家有少年/小女初长成？孩子进入叛逆的青春期了。烦恼属于你，痛苦或许属于你父母及周边的人。

为什么十来岁的少年少女经常被人摇头叹气地"妖魔化"？这不是平白无故，也不能全怪他们。

翻史料可以发现，最早把青春期"妖魔化"的是苏格拉底时代的老祖宗。

英国一位学者，莎拉-简恩·布莱克默尔（Sarah-Jayne Blackmore）专门写了本书，试图为这个困扰了人类无数年的问题找到答案，为后人解惑。《创造自己：青春期大脑的秘密生涯》（Inventing Ourselves: The Secret Life of the Teenage Brain）。

她的观点归纳起来大致是这样：进入青春期后，人的大脑开启了一轮深度和广度都空前的生长发育，期间主要特征是极富创造力，同时极其敏感脆弱，容易受伤。

她认为，处于这一特殊时期的大脑需要呵护和赞赏。

研究表明，10岁到19岁期间，各种令旁人挠头、摇头、捂脑袋的行为逐日增多，大致在19岁时登峰造极，然后曲线掉头下行。

关于青春期少男少女的各种论述数不胜数，也有从不同角度的解释，包括进化论和荷尔蒙。

值得一提的是，老鼠和猴子也有类似的"青春期症候"。

图片版权 Alamy Image caption 菲尼亚斯·盖奇是人类医学史上的奇迹之一，对脑神经科学做出了无可替代的贡献

2. “脑子坏了”

脑子坏了，脑损伤，未必会要了你的性命，但改变你的行为是大概率的结果。

1848年，负责在铁路铺设工地爆破岩石的菲尼亚斯·盖奇（Phineas Gage）遭遇了改变他人生的离奇事故，事故和他都被载入了医学史。

当时他正在用铁棍填塞炸药，炸药被火星点燃爆炸，铁棍飞起，从颧骨下方扎入并穿透他的头颅，从眉骨上方穿出。他没死，事后还活了13年。医学史上称之为"十大起死回生事件"之一。

盖奇大难不死，出院后除了一只眼失明，头骨有个洞，人们发现他走路、说话和日常起居都没受什么影响，但了解他性格和为人处事特点的人注意到，他"不再是以前那个盖奇"。

原来的他能力强，效率高，思维敏捷、谦和有礼，后来的他则性情急躁，既固执任性又反复无常、优柔寡断，缺乏计划，有始无终，杂乱无章。

他对现代医学做出了无可替代的贡献——科学家们通过他的案例得以辨别大脑不同区域的司职，确定对这片区域的损伤会导致行为改变。

Image caption “记忆宫殿”曾出现在《神探夏洛克》（Sherlock）里，但其实作为一种锻炼记忆的方法由来已久。

3. 记忆有三种

人有两种记忆。对吗？不对。

科学作家海伦·汤姆森（Helen Thomson）在《难以想象：探秘世界最离奇的大脑》一书中提出，人脑的记忆有3种，或者说记忆有3个阶段：

感性记忆：进入大脑的第一阶段。视、听、嗅、味、触觉进入大脑，形成感官记忆，转瞬即逝，但足以帮助大脑对所处环境形成一种即时的感觉。

短期记忆：承载当前正在思考的内容，据说容量有限，顶多能把7项内容记住15-30秒。

长期记忆：令人思想得以穿越时空回到过去，并帮助人们处理消化过去的经历，对周围环境做出判断，并由此预测未来。

汤姆森的书里提到一个案例，一个叫吉尔·普莱斯的女士可以记住自己有记忆以来每一天发生的事，医学上叫"超忆症"，属于病态。

但没这个病的普通人也可以通过一些办法来改进自己的记忆，比如书里提到的营造一个"记忆宫殿"。

看过BBC电视剧《神探夏洛克》（Sherlock）的人可能记得这个说法，但它本身由来已久。很早以前就有这种锻炼记忆的方法：想象有那么一幢房子，然后想象自己在房子里穿越走动，边走边把自己想保留的记忆放在特定的地方。

形象思维有助于改善记忆。

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4. 超级自愈能力

一直以来人们都被告知，你的脑子啥样是天生的，线路是父母决定的，包括细胞数量和神经回路等。

但是，研究发现这不是事实。至少不是全部事实。

大脑其实具有自我改变、更该线路、自我疗伤的神力。有个名称，叫"神经可塑性"。

正是因为这种"神经可塑性"，大脑得以学习新技能，并重新分配新的脑细胞。

证据不难找。中风病人恢复期间大脑发生的变化，甚至瘾君子戒毒前后的神经回路对比，都可以提供不少证据。

研究显示，如果5岁前脑神经受损，则大脑自我重组的能力更强。

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5. "镜像神经元"和同感共鸣

没有"镜像神经元"，也许我们无法对别人的经历感同身受，与别人产生共鸣或同感。

看球赛时，那一刻的激烈争夺是不是让你不由自主地呲牙咧嘴？看到别人痛哭的时候是不是自己也伤感得有点想哭？这类下意识的表现根源都在大脑里的"镜像神经元"。

它是意大利神经科学专家贾科莫·里佐拉蒂（Giacomo Rizzolatti）1991年发现的。

这是个意外的发现。当时他用恒河猴做实验，是想了解位于猴脑前运动皮层的神经元怎么控制抓握动作，结果在那里发现了镜像神经元。

后来在人脑皮层上也发现了。除了运动皮层，负责情绪、感觉和意向的大脑皮层区域也有镜像神经元。

当你做一个动作或者看到别人做一个动作时，镜像神经元就被激发，导致无意识的模仿。

模仿他人的举动，使你得以分享他人的经历、体验和感受。

镜像神经元可以帮助我们释读、理解别人的行为举止，并产生同感。