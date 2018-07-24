5G就要来了 你需要知道的都在这里

图片版权 Getty Images Image caption 高速手机可以让机器人、传感器和更多机器相互交流。

超高速“第五代5G”移动互联网最快将于明年在一些国家推出，届时我们的下载速度将比现在提升10-20倍。

但它对我们的生活会有什么影响？我们需要换手机吗？5G会解决遥远地区居民的“无信号”问题吗？

5G到底是什么？

它是下一代（第五代）移动通信，可以提供更快的上传和下载速度，覆盖更广，连接也更稳定。

这一切都是为了更好利用无线电频谱，使更多设备可以同时访问移动互联网。

5G可以让我们做什么？

“无论我们用智能手机做什么，我们都能做得更快更好，”移动数据分析公司OpenSignal的福格（Ian Fogg）表示。

“试想我们可以拥有增强现实的智能眼镜、移动虚拟现实、更高清的视频，物联网（internet of things）让城市更加智能。”

“但真正另人兴奋的是那些我们无法预知的新业务。”

图片版权 Getty Images Image caption 无人驾驶汽车将可以互相“对话”，并可以与交通管理系统沟通。

试想无人机群参与到搜索救援任务、火灾评估及交通监控工作中，所有联络可以通过5G网络进行。

也有许多人认为，5G将对无人驾驶汽车至关重要，有了这一技术，无人驾驶汽车之间可以更好地互相沟通，也会更有效地读取实时地图和交通数据。

通俗一点讲，对移动玩家来说，按下控制器按钮后与屏幕上显示效果之间的延迟时间会更短。移动终端上的视频播放会更快、更稳定。视频聊天画质会更清晰，更流畅。可穿戴健身装备可以实时检测你的健康数据，一旦有紧急状况可以立刻通知你的医生。

5G如何运作？

可能会有多种新技术被应用其中，但目前尚不是所有5G协议都有对应标准。3.5GHz（千兆赫兹）－26GHz甚至更高的频段拥有很大容量，但由于波长更短，覆盖范围也便更小，这样便更容易被物体阻挡。

所以我们可能会看到更接近地面的小型手机信号塔群，其中信号塔的尺寸更小，这些塔群在数量更大的发射器和接收器之间传输所谓的“毫米波”，可以提高使用密度。不过这样成本更高，电信公司尚未完全投入使用。

5G会跟4G很不一样吗？

是的，这是一种全新的无线电技术，但你一开始可能注意不到大幅提高的网速。为确保对客户的服务一致性，5G最初可能会被运营商用来提高现有的4G（LTE ）网络容量，你能享受的网速取决于你的运营商运行5G技术的频段，以及你的运营商在新的信号塔和发射器上的投资金额。

5G能有多快？

图片版权 Getty Images Image caption 5G可能会比4G快10到20倍。

目前最快的4G移动网络提供的网速约为45Mbps（兆位/秒），而业界希望可以达到1Gbps（千兆每秒= 1,000Mbps）。芯片制造商高通认为，5G可以在实际（而不是实验室）条件下实现快10到20倍的浏览和下载速度。想像一下一分钟左右就可以下载一部高清电影吧。

这还是基于现有4G LTE网络搭建的5G网络。而独立的5G网络可以在非常高的频率(如30GHz)下工作，可以轻松实现千兆以上的浏览速度。不过这一场景不太可能在几年内出现。

我们为什么需要5G？

世界正向移动化转型，我们每年都在消耗更多数据，尤其是视频、音乐流媒体的日益普及并增加。现在的频段越来越拥挤，导致服务中断，特别是当同一地区的许多人试图同时访问在线移动服务时，情况会更加严重。从手机到设备传感器，从摄像机到智能路灯，5G在处理大量设备方面的表现更加优异。

5G何时到来？

大多数国家不太可能在2020年前推出5G业务，不过卡塔尔的Ooredoo称已经推出商业服务，韩国则计划明年开始，韩国三家最大的网络运营商同意届时同时开始服务。中国也在争取于2019年推出5G业务。

图片版权 Getty Images Image caption 中国正在尝试运用5G进行超高清无人机直播。

与此同时，世界各地的监管机构一直在忙着向电信公司拍卖频谱，这些电信公司一直在与手机制造商试验这一新业务。

我需要换手机吗？

不好意思，恐怕是的。但在2009年10月4G问世时，兼容的智能手机在基础设施全面覆盖前便已上市，导致一些消费者感到沮丧，认为自己为享受不到的业务付出了更多金钱。

这一次福格表示，手机制造商不太可能犯同样的错误，它们会在新网络准备就绪后再推出5G手机，而这一时间可能在2019年底前。这些新一代手机将能在4G和5G网络之间无缝切换，从而提供更稳定的服务。

固线业务会走向尾声吗？

图片版权 Getty Images Image caption 智能手机将需要用新的电脑芯片。

一句话，不会。电信公司在光纤和铜线固线宽带上投入了太多资金，不可能迅速作废。未来许多年，国内和办公室宽带服务将主要依靠固定电话，尽管他们还将同时提供所谓的固定无线接入服务。

无论无线连接多么良好，许多人还是更喜欢有线连接的稳定性和确定性。

我们可以将5G移动设备视作一种补充服务，在我们外出时可以方便跟周围世界的互动。它还将促进备受瞩目的"物联网"的发展。

农村地区可以用5G吗？

图片版权 Getty Images Image caption 农村地区的人们短期内可能不会用上5G。

在英国和许多国家，农村地区经常缺乏信号，且网速较低。但5G不一定会解决这个问题，因为它会在高频频段上运行，或者至少从这些频段开始运行，这就导致它容量大但覆盖距离更短。5G将主要面对人口稠密地区的城市提供服务。

较低频段（通常为600-800Mhz）在较长距离上表现更好，因此网络运营商将集中精力在部署5G的同时提高其4G LTE的覆盖范围。

但商业上的现实是，对于非常偏远地区的一些人来说，如果没有政府补贴，网络运营商可能不会觉得去这些地方发展业务是值得的。