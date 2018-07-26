图片版权 Getty Images Image caption 烈日炎炎，要防止被晒伤

目前正是北半球夏季，按照中国的节气已经进入三伏天，正值烈日炎炎、骄阳似火的季节。

就连平日渴望阳光的英国，最近连续数周艳阳高照，晴空万里。

很多人开始进入度假模式，尽情享受户外阳光。但是，专家警告，千万不要忘了用防晒霜来保护皮肤，防止皮肤被强烈阳光灼伤。

根据一项调查显示，人们在涂防晒霜自我保护方面的效果差强人意。

伦敦国王学院的科学家说，问题不是出在防晒霜本身，而是如何正确使用防晒霜。

从理论上讲，使用防晒指数15（sun protection factor，SPF)的防晒霜足够防止阳光对皮肤的伤害。

然而，为了保险起见，最好使用防晒指数为30或是50的防晒霜。

图片版权 Getty Images Image caption 别忘了给儿童涂防晒霜

如何涂防晒霜

涂防晒霜听上去很简单，但实际上学问不小。因为，如果你按照传统的涂法，皮肤只能得到40%的保护。

许多人在涂防晒霜时，只是抹薄薄的一层，根本不能起到有效作用。因为防晒霜要求每平方厘米要涂抹2毫克。

换句话说，一个成年人全身至少需要使用36克（相当于6茶匙）的防晒霜，才能起到应有的效果。

每只手臂需要半茶匙以上。如果是涂脸或是脖子和耳朵也是同样的液体量。

每条腿、胸部和腹部、后背则需要一茶匙以上。

同时，不要忘了脖子侧面、太阳穴、耳朵等部位。

不但如此，还要在适当时候重复涂抹。

根据英国皮肤科医师协会（The British Association of Dermatologists） 的建议，防晒霜需要在外出前15到30分钟时涂好，并让其自然干燥。

外出后如果需要，再对某些部位进行补涂。

在户外，最好每隔2个小时再次涂抹，因为出汗或是某些动作都会影响防晒霜的保护作用。同时，游泳后也要立即再涂抹。

图片版权 Getty Images Image caption 如果晒伤要采取有效措施

如果被晒伤应该怎么办？

以下是英国国民卫生服务(简称NHS)体系的一些建议：

立即避开阳光，躲到阴凉处或室内。

洗个冷水澡，或用湿手巾冷却被晒伤部位皮肤。

使用含有芦荟的护肤液为晒伤皮肤保湿

多喝水，防止脱水

吃止疼药缓解疼痛

遮盖晒伤处直到痊愈

如果出现起泡、发冷、发烧或眩晕应寻求医疗帮助

一般来说，肤色浅的人，例如白种人，最怕晒。此外，值得注意的是涂了防晒霜不等于就有了保护伞，可以长时间呆在室外，还要采取其他保护措施，例如穿长衫或是躲到阴凉处。

夏天还远没有结束，英格兰公众卫生局（Public Health England）建议人们尽量不要在上午11点到下午3点期间暴露在日光下。

如果外出，尽量使用防晒霜、戴帽子或是选择阴凉处。

还有，出行时别忘了随身带一瓶水。