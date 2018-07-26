烈日炎炎——BBC告诉你如何涂防晒霜最有效
目前正是北半球夏季，按照中国的节气已经进入三伏天，正值烈日炎炎、骄阳似火的季节。
就连平日渴望阳光的英国，最近连续数周艳阳高照，晴空万里。
很多人开始进入度假模式，尽情享受户外阳光。但是，专家警告，千万不要忘了用防晒霜来保护皮肤，防止皮肤被强烈阳光灼伤。
根据一项调查显示，人们在涂防晒霜自我保护方面的效果差强人意。
伦敦国王学院的科学家说，问题不是出在防晒霜本身，而是如何正确使用防晒霜。
从理论上讲，使用防晒指数15（sun protection factor，SPF)的防晒霜足够防止阳光对皮肤的伤害。
然而，为了保险起见，最好使用防晒指数为30或是50的防晒霜。
如何涂防晒霜
涂防晒霜听上去很简单，但实际上学问不小。因为，如果你按照传统的涂法，皮肤只能得到40%的保护。
许多人在涂防晒霜时，只是抹薄薄的一层，根本不能起到有效作用。因为防晒霜要求每平方厘米要涂抹2毫克。
换句话说，一个成年人全身至少需要使用36克（相当于6茶匙）的防晒霜，才能起到应有的效果。
每只手臂需要半茶匙以上。如果是涂脸或是脖子和耳朵也是同样的液体量。
每条腿、胸部和腹部、后背则需要一茶匙以上。
同时，不要忘了脖子侧面、太阳穴、耳朵等部位。
不但如此，还要在适当时候重复涂抹。
根据英国皮肤科医师协会（The British Association of Dermatologists） 的建议，防晒霜需要在外出前15到30分钟时涂好，并让其自然干燥。
外出后如果需要，再对某些部位进行补涂。
在户外，最好每隔2个小时再次涂抹，因为出汗或是某些动作都会影响防晒霜的保护作用。同时，游泳后也要立即再涂抹。
如果被晒伤应该怎么办？
以下是英国国民卫生服务(简称NHS)体系的一些建议：
- 立即避开阳光，躲到阴凉处或室内。
- 洗个冷水澡，或用湿手巾冷却被晒伤部位皮肤。
- 使用含有芦荟的护肤液为晒伤皮肤保湿
- 多喝水，防止脱水
- 吃止疼药缓解疼痛
- 遮盖晒伤处直到痊愈
- 如果出现起泡、发冷、发烧或眩晕应寻求医疗帮助
一般来说，肤色浅的人，例如白种人，最怕晒。此外，值得注意的是涂了防晒霜不等于就有了保护伞，可以长时间呆在室外，还要采取其他保护措施，例如穿长衫或是躲到阴凉处。
夏天还远没有结束，英格兰公众卫生局（Public Health England）建议人们尽量不要在上午11点到下午3点期间暴露在日光下。
如果外出，尽量使用防晒霜、戴帽子或是选择阴凉处。
还有，出行时别忘了随身带一瓶水。