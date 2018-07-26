警惕：中年人直立眩晕恐增加痴呆与中风危险

图片版权 Getty Images Image caption 从床上起来直立，有些人会出现眩晕

你是否有从床上站立起来时感觉头晕的经历？根据美国研究人员的一份报告称，这种情况可能增加未来罹患失智症（俗称老年痴呆症）和中风的危险。

有些人从平躺到直立变换体位时，会出现头晕目眩，这是由于血压突然下降所造成的。这一现象被称作体位性低血压（orthostatic hypotension， OH）。

美国研究人员对10000多名志愿者（平均年龄54岁）进行研究，发现OH会大大增加将来患老年痴呆症或中风的风险。

但是，有时感觉眩晕并不一定就是有严重疾病的信号。

美国神经病学学会（The American Academy of Neurology）对这些人员进行了长达25年的研究。

报告作者罗灵斯（Andreea Rawlings）说，他们之前就知道体位性低血压（OH）与心脏病有关联。因此，研究人员想探究它是否与大脑的一些疾病也有联系。

图片版权 Getty Images Image caption 有些人从平躺到直立变换体位时，会出现头晕目眩

罗灵斯说，"测量中年人体位性低血压可能是监测未来发生痴呆症或中风的一种新方法"。

当然，像任何研究一样，还需要做进一步的试验，同时寻找可能的预防性措施。

在多年跟踪研究期间，科研人员发现，那些有OH的人出现痴呆症比例为12.5%，中风比例则为15.2%。

而那些没有OH的志愿者患痴呆症比例是9.1%，患缺血性中风比例是7.1%。

OH症状

这些人之前从没有心脏病史或得过中风。根据英国国民卫生服务体系NHS的资料，低血压往往会出现以下症状：头昏/头晕、恶心、视力模糊、乏力、认知功能障碍等。

英国老年痴呆症协会负责人对BBC表示，这一研究证实了低血压的潜在危险。

专家建议人们要经常测量血压，无论是低血压还是高血压都应该重视。

如果血压有变化，让你担心，就应该去看医生。