“血月”当头照 是凶是吉全球各地说法各异

图片版权 Getty Images Image caption 2014年乌拉圭天空的血月

7月27日星期五晚上，千百万地球人抬头望明月，看到的将是“血色月亮”，科学的说法是月蚀，而且是本世纪持续时间最长的一次。

除了北美和格林兰岛，地球上大部分地区都有幸观赏（或无法躲避）这次天空持续呈现1小时43分钟的壮观（恐怖）景象。

许多科学家讨厌“血色月亮”这个词，因为它赋予了月蚀太多奇幻的想象，让人联想到一轮巨大的、血红的月亮，俯视众生，空气在它倾泻的“血光”中颤抖。

其实就是月球转到太阳光被地球遮住的那一边，经地球大气层过滤折射，只剩红色光得以穿透，所以从地球上看就是血月，月球颜色暗红或深红。

自古以来，世界各地的宗教、民俗中，血色月亮都有其特殊含义，被作为一种征兆符号。关于血色月亮流传着多种迷思、传说和风俗。

图片版权 SPL Image caption 2018年7月27日，星期五，世界各地见证本世纪持续时间最长的月蚀，人们更愿意称之为"血色月亮"。

血色月亮和末日审判

伊斯兰教和穆斯林文化中，太阳和月亮都代表着对真主的崇敬，所以月蚀期间要咏唱特定的经文，特定的“月蚀祷告辞”，赞美真主伟大，祈求真主宽恕。

基督教血腥气较浓，把月蚀跟上帝的愤怒相提并论，被视为末日审判的象征，也跟耶稣基督受难相关。

基督教的复活节是春季第一个满月后的第一个星期日，因此复活节星期日永远不会发生月蚀。

文学影视作品里，关于"血色月亮"，各种明指暗喻，渲染煽情，不一而足，比如2003年的法国惊悚恐怖电影《血色月亮》。

世界末日理论信徒相信血月预言。2013年，一位基督教牧师写了本书，预言2014/15年间先后4次血月，都出现在犹太教节日，而人类历史上这种情况只出现过3次，每次都有坏事相伴。

后来，这种说法被驳斥，但"血月"或"血色月亮"却成了媒体的常用词汇。

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血色月亮 = 不祥之兆。

许多古代文明把"血色月亮"跟邪恶、灾难绑在一起。

中国民间有天狗吃月亮的传说；血红的月亮也往往被当作将发生血光之灾的凶兆。

古印加人相信月亮变成红色，是因为被美洲豹袭击、吞噬，美洲豹吃了月亮之后，还会把目光转向地球。

因此，在血色月亮的夜晚，人们要呐喊，挥舞长矛，还要让狗狂吠，就为了赶走美洲豹。

在美索不达米亚古文明中，月蚀被解读为对君王的直接挑衅攻击。

当时那里的人们已经能够比较准确地预测月蚀时间，因此能提前准备，在那段时间给君王找个替身。假王在位时，真王躲起来；月蚀过后，假王消失，真王回归。

根据印度一些民间传说，血色月亮是恶魔拉胡的脑袋。太阳和月亮是一对孪生天神，它们斩了拉胡的头，但拉胡喝了长生药，脑袋不死。

这个永生的恶魔脑袋追着太阳和月亮复仇，追上了就把它们吞下去。拉胡吞了月亮，就发生月蚀。但因为它的脑袋和脖子分离了，月亮还可以从脖颈断口复出。

古今不少文化、民族都相信月蚀是厄运的预兆。为此，就产生了各种能够驱邪、防卫仪式。比如月蚀时孕妇不能做家务，以免胎儿受伤害。

图片版权 SPL Image caption 2016年，“超级月亮”注视下的俄国拜科努尔航天基地的火箭

血色月亮 = 正能量

把月蚀当作吉兆的也有，但不多。

北美西部的原住民中，有些部落就认为月亮变红是因为受伤了，或者生病了；这时，月亮的妻子或者部落民要为它治病疗伤，具体做法是对着变暗的月亮唱歌跳舞，估计是治愈系的歌谣。

在非洲的多哥和贝宁，一种民俗把月蚀视为太阳和月亮的冲突，人类必须出手干预，调停，让这对日月冤家化解矛盾。因此，月亮呈血色之际，就是冤家对头握手言和之时。