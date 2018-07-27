过去10年科学界鲜为人知的七大发现

Image caption 人类在进化的过程中可能发生了很多"恶作剧"。

科学正在以迅猛的速度不断进步，BBC制作的《无限猴笼》（The Infinite Monkey Cage）节目盘点了过去10年的七大引人入胜的发现。它们对现在以及未来影响不可忽视。

一，希格斯玻色子（Higgs boson particle）

希格斯玻色子（又称上帝粒子）是2012年科学家在欧洲核子研究中心(CERN)处理大型强子对撞机(Large Hadron Collider)时发现的。物理学家一直以来就认为希格斯玻色子是存在的，但却无法证明其存在。

至于这一发现对我们日常生活的意义还有待研究和观察，但正如天体物理学家奈尔·德葛拉司·泰森（Neil De Grasse Tyson）所讲的那样。在量子物理学刚被发现时，人们并不知道它会对我们的生活产生什么影响，但它成为了"整个信息技术革命的基石"。

二，引力波（gravitational waves)

最先预测引力波存在的是爱因斯坦（Einstein），他在100年前的广义相对论中提到引力波。但当时爱因斯坦表示可能将永远不可能直接观测到引力波的存在。

然而，在过去10年科学家已经研制出先进的技术并观测到了引力波。

引力波来自于宇宙间带有强引力场的天文学或宇宙学波波源，例如两大黑洞碰撞所产生的引力波。

英国物理学教授菲杜克（Prof Fay Dowker）说，引力波的发现标志着"引力波天文学的新纪元"。菲杜克教授形容说这就像有了一个新感官一样："好比说我们以前可以看得到，现在我们实际上还可以听得到。"

三，土星的卫星有适合外星人生活的条件

图片版权 PA Image caption 土卫二是我们的近邻。

卡西尼-惠更斯号太空飞船（the Cassini-Huygens space mission）飞行近20年，收集了关于土星的新数据与图像，发现土星的卫星-土卫二（又称为恩赛勒达斯，Enceladus）放射出的气体中含有氢气。这意味着该卫星表面的咸水海洋有适合生命繁殖的适当条件。

土卫二的面积与英国大小相似。

四，人类祖先曾与其它原始人种杂交

尼安德特人（简称尼人，the Neanderthals）虽然早已灭绝，但2010年遗传学家在绘制尼人的基因组图谱时惊奇地发现：人类祖先在走出非洲后曾与其它原始人种杂交。

比如，英国人中许多人身上都携带尼人的一小部分基因。同时，也有丹尼索瓦人（the Denisovans）以及其它原始人种的痕迹。

也就是说，人类在进化的过程中发生了很多"恶作剧"。

五，科学家用尼人的DNA做了一个微型脑

科学家利用基因编辑技术制作了一个尼人的类器官，一个微型脑。

该微型脑可以传送电子信号。科学家下一步是想把该微型脑的电子信号与机器人连接起来，想"看看能不能用已经绝迹的尼人的基因来控制机器人的活动。"

六，年轻人生活方式变得更健康

统计数字发现，过去10年人们的生活方式发生了巨大变化，特别是年轻人。

研究发现，18-24岁之间的年轻人吸毒、酗酒的少了，少女怀孕率也大大下降了。

七，大气层中二氧化碳浓度发生永久性改变

Image caption 大气中的二氧化碳浓度越来越高

2013年，在美国夏威夷冒纳罗亚火山观测站测到的大气中的二氧化碳浓度首次达到400ppm。2016年南极的二氧化碳浓度也达到400ppm。

用托尼·瑞安教授（ProfTony Ryan）的话说，1962年他出生时大气中二氧化碳浓度为320ppm，占0.03%，现在则占0.04%。

这一数字可能仍在上升，它会导致气候变化，对今天的人类以及未来的后代都会产生深远的影响。

气候变化将意味着人类必须改变其生活方式。