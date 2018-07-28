北京香港台湾时间周六（7月28日）凌晨，地球运行到刚好在太阳与月球之间的位置，阻挡了大部份通常会照射到月球的光线，为各地的天文爱好者上演本世纪最长的月全食。在世纪月全食发生之际，也是15年来最大、最亮的“火星冲”，闪耀红光的火星与“红月亮”相距不到10度。

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在希腊，月球在波塞顿神殿（Temple of Poseidon）后边慢慢升起。

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部份光线受地球大气层的折射，映到月球的表面再反射回地球。因此，月食期间我们看见的月球会变成橙色、啡色或红色。

这次月全食在非洲、中东、欧洲、俄罗斯、印度、东南亚和澳大利亚都能看到。

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台湾中央气象局表示，火星为于“冲”的位置意指，地球刚好位于火星与太阳中间，三者排列呈一直线。

火星冲是一年中最适合观赏火星的时候，几乎整夜都可以见到火星。而今年的火星冲时，火星刚好位于近地点附近，因此火星看起来更大颗。

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在法国斯特拉斯堡（Strasbourg），月球在当地一个雕塑像后升起。

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在瑞士的阿尔卑斯山，可以清楚看见整个月全食的过程。

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月全食吸引了许多天文爱好者观赏。图为新加坡的情况。

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月球在阿联酋谢赫·扎耶德大清真寺两座叫拜楼中间升起。

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月全食在澳大利亚城市悉尼（雪梨）吸引了许多天文粉丝。

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整个月全食的过程历时约1小时43分钟。