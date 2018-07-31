雨后芬芳的味道 科学道理原来是这样
汉语中有久旱逢甘露一说。无独有偶，英语中其实也有一个词叫petrichor, 专门形容在经历又热又干的天气后，一场及时雨所带来的甘甜与芬芳。
为什么雨水也能如此好闻？它不仅是人们渴望雨水的心理作用，这里面实际上是有科学根据的。
细菌、植物甚至闪电都是令雨水发出芳香气味不可缺少的成分。
雷雨过后的清新空气以及泥土被打湿的味道令人心旷神怡。
科学家长久以来一直对这种味道着迷，就连香水师也对这种雨水的持久香味感兴趣。
细菌多多
1960年代，两位澳大利亚的研究人员伊莎贝尔·贝尔（Isabel Bear） 和RG托马斯（RG Thomas）注意到，久旱之后的雨水散发出的泥土芬芳气味，是雨水落到干旱土地上，土壤中的细菌产生的。
约翰·英纳斯中心（the John Innes Centre）的巴特那教授（Prof Mark Buttner）解释说，土壤里富含这种细菌，因此当人们说闻到了泥土润湿的味道，其实就是某种细菌分子的味道。
大多数健康的土壤中都含有这种叫土臭素（geosmin）的分子。
因此，当雨水打湿土壤时，吐臭素分子就会释放出来，在空气中弥漫。
现在吐臭素已经成为香水中一种常用成分。人类对这种味道很敏感。
植物味道
丹麦奥尔堡大学（Aalborg University in Denmark）的尼尔森教授（Prof Jeppe Lund Nielsen）认为，吐臭素还可能与萜烯（Terpenes）有关系，一些植物能分泌气态芳香萜烯类物质，可兴奋神经中枢、刺激相应的功能器官。
英国皇家植物园（或称邱园，Royal Botanic Gardens, Kew）的斯蒂文森教授（Prof Philip Stevenson）说，当雨水落到植物上，可能会损伤植物的叶毛而释放化合物。这时，叶毛就会释放出令人愉悦的味道。
他对BBC表示，而当雨水打到那些干植物上，也会释放出一些化学物质，就像当你碾碎各种干香草时使化学物质释放出来一样。
电闪雷鸣
当然，别忘了还有电闪雷鸣的作用，因为闪电和打雷可以让空气更清新。
专家认为，闪电、雷鸣、特别是雨水可以改善空气质量。
雨水会冲走灰尘、气溶胶以及其他颗粒等，令空气清新。