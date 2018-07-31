雨后芬芳的味道 科学道理原来是这样

图片版权 Science Photo Library Image caption 雨水打在叶子上

汉语中有久旱逢甘露一说。无独有偶，英语中其实也有一个词叫petrichor, 专门形容在经历又热又干的天气后，一场及时雨所带来的甘甜与芬芳。

为什么雨水也能如此好闻？它不仅是人们渴望雨水的心理作用，这里面实际上是有科学根据的。

细菌、植物甚至闪电都是令雨水发出芳香气味不可缺少的成分。

雷雨过后的清新空气以及泥土被打湿的味道令人心旷神怡。

图片版权 Science Photo Library Image caption 干裂的泥土

科学家长久以来一直对这种味道着迷，就连香水师也对这种雨水的持久香味感兴趣。

细菌多多

1960年代，两位澳大利亚的研究人员伊莎贝尔·贝尔（Isabel Bear） 和RG托马斯（RG Thomas）注意到，久旱之后的雨水散发出的泥土芬芳气味，是雨水落到干旱土地上，土壤中的细菌产生的。

约翰·英纳斯中心（the John Innes Centre）的巴特那教授（Prof Mark Buttner）解释说，土壤里富含这种细菌，因此当人们说闻到了泥土润湿的味道，其实就是某种细菌分子的味道。

大多数健康的土壤中都含有这种叫土臭素（geosmin）的分子。

图片版权 Science Photo Library Image caption 甜菜根里含有吐臭素

因此，当雨水打湿土壤时，吐臭素分子就会释放出来，在空气中弥漫。

现在吐臭素已经成为香水中一种常用成分。人类对这种味道很敏感。

植物味道

图片版权 Science Photo Library Image caption 像松树类的针叶树种通常会产生萜的气味

丹麦奥尔堡大学（Aalborg University in Denmark）的尼尔森教授（Prof Jeppe Lund Nielsen）认为，吐臭素还可能与萜烯（Terpenes）有关系，一些植物能分泌气态芳香萜烯类物质，可兴奋神经中枢、刺激相应的功能器官。

英国皇家植物园（或称邱园，Royal Botanic Gardens, Kew）的斯蒂文森教授（Prof Philip Stevenson）说，当雨水落到植物上，可能会损伤植物的叶毛而释放化合物。这时，叶毛就会释放出令人愉悦的味道。

他对BBC表示，而当雨水打到那些干植物上，也会释放出一些化学物质，就像当你碾碎各种干香草时使化学物质释放出来一样。

电闪雷鸣

图片版权 Science Photo Library Image caption 闪电雷鸣让空气清新，也会使味道突出

当然，别忘了还有电闪雷鸣的作用，因为闪电和打雷可以让空气更清新。

专家认为，闪电、雷鸣、特别是雨水可以改善空气质量。

雨水会冲走灰尘、气溶胶以及其他颗粒等，令空气清新。