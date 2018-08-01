Image caption 音乐可以影响我们的味觉

音乐有许多作用，它可以让人放松，舒缓紧张压力，让人修身养性，甚至用音乐来胎教等等。

然而，音乐，包括背景音乐对我们每个人的作用远不止这些，它还能影响我们对食物和酒类的味觉，而且这些影响是潜移默化的，你可能都没有意识到。

BBC为你总结和盘点用音乐佐餐的几大趣闻

1.影响你的购买力

英国莱斯特大学（University of Leicester）的学者称，不同种类和流派的音乐对人们的购买力有不同的影响。

其中，古典音乐最有可能让人花钱，因为它可以让人感觉高雅、富贵、时尚。如果你此时在餐馆就餐的话，你很可能会花更多的钱，点比较贵的佳肴。

2.轻柔音乐鼓励健康饮食

南佛罗里达大学（the University of South Florida）的比斯瓦斯博士（Dr Dipayan Biswas）认为，如果在咖啡馆里把音乐声音调低，对就餐食客在选择食品时会产生一定的影响。根据比斯瓦斯博士的研究，如果音乐的音量低于55分贝，人们在选择食品时会更加专心，容易挑选那些更健康的餐饮。

相反，如果音乐音量高于70分贝以上，人们更可能选择甜食以及油腻食物。比斯瓦斯说，音乐音量过高会让人感到紧张和不安。人们更容易选择多糖、多盐、多脂肪的食品。

3.音乐助酒兴

牛津大学实验心理学教授查尔斯·斯班瑟（Charles Spence）发现，音乐实际上可以改变我们口中餐的感觉。他说，如果选对了音乐，那它可以提升酒的味道。例如，音乐音量大会提升甜味。而低频音乐则可以突出苦的味道。

一些餐馆老板开始利用音乐的这种功能来调节人们的味觉。他们努力探索如何在减少蛋糕和甜点中含糖量的同时，还不影响食客的口味。 如果某些音乐可以提升"甜味"，那不是一举两得吗？

Image caption 古典音乐鼓励人们消费

4.音乐配餐的技术

英国著名米其林餐厅肥鸭（The Fat Duck）为不同佳肴选择不同音乐，就像现场演出一样。

甚至连菜单的字体也是精心设计的，据称，那种尖尖的字体可以突出酸味。

在肥鸭餐厅，如果你点了生鱼片，服务生在上菜时会给你一副耳机。顾客在品尝海鲜的同时，耳畔会伴随着海浪以及沙滩儿童玩耍的声音。

5.飞机餐为何不好吃

Image caption 飞机餐不美味

音乐可以为人们的盘中餐助兴，但有些噪音也可以使人们口中的食物食之无味。最好的例子就是飞机餐。

许多人都抱怨飞机餐很难吃，这可能与飞机发动机的高音噪音不无关系。有研究表明，当噪音达到89分贝或以上时会让人们对某些口味失灵。

因此，下次你如果做飞机时只要戴上一副好耳机，你的飞机餐可能会变得更加美味。

6. 音乐可酿造美酒？

西班牙Barahonda葡萄园的酒商认为，音乐对酿酒过程会产生影响。因此，他们在一些红酒的酿制过程中为它们播放长达60小时的音乐。

他们的这一灵感来自于胎教音乐，该酒庄的工作人员表示，给酒放音乐是想让酒中的单宁更柔和以及更醇美。这也许只不过是一个新颖的公关手段而已。

但是，下次你在厨房中播放音乐偏偏起舞时，想一想你放的音乐对你酒藏的影响吧。