图片版权 Science Photo Library Image caption 女性阴道美容正在悄然流行

近年来，一种让阴道"恢复青春"的重塑或紧缩阴道等"美容"疗法开始在一些女性当中时兴。

但是，专家警告说，这样的"美容"疗法可能会带来一些严重的风险，比如烧伤、疤痕以及反复性疼痛等。因为在"美容"过程中通常会使用激光等手段。

欧美的一些私人诊所提供这一类的"美容"疗法。专家说，虽然“美容”不用开刀，可以利用中午午休时间就可以完成，但并不意味着就安全。

虽然激光治疗早已被用于治疗男女性器官的疾病上，包括杀伤在宫颈或阴道组织上的癌细胞以及生殖器疣等，但用于阴道"美容"的疗法并没有进行过测试。

美国食品药品监督管理局（FDA）说，越来越多的厂商称，他们的"美容"产品可以治疗与绝经、尿失禁以及性功能有关的各种症状。

但FDA警告说，这些产品存在严重风险。FDA对一些女性受到的伤害表示深切关注，并说如果这种欺骗性营销不停止的话，他们将采取行动。

英国美容整形外科医师协会（BAAPS）顾问整形外科医生班维尔（Paul Banwell）完全认同美国FDA的担忧。

与此同时，英国皇家妇产科学院(RCOG)的麦肯凯伊医生（Dr Vanessa Mackay）也表示，没有什么证据显示，这些让阴道恢复青春活力的种种非手术装置在改善阴道肌肉张力或重塑阴道组织方面真正有效。

麦肯凯伊说，如果女性对自己的生殖器官以及外表有任何担心和问题，应该去咨询专业医生。

图片版权 BRITSPAG Image caption 女性外阴形状各异，都属正常。女性如果有担心和问题应求教专业医生。

骨盆运动

同时，女性还可以做一些骨盆底部运动（pelvic floor exercise），又称凯格尔运动（Kegel exercise）来加强阴道周围的肌肉以及改善肌肉的张力等。

做骨盆运动时可以选择坐姿或是站立，双膝稍微分开。然后提起骨盆肌肉，仿佛是要避免（或是憋住）小便那样。

同时，要切记不要收紧腹部、臀部或是大腿的肌肉。

做10个缓慢的收缩练习，每次保持10秒钟。

之后，还可以逐渐增加时间长度。

做完慢速收缩练习之后，再做一套快速收缩练习。

一天可以做3到4次这样的骨盆运动。

许多女性在某个阶段都会经历阴道干涩等症状，但这些都是可以治疗和改善的，关键是要寻求专业医生的帮助，而不是盲目相信没有经过验证的，所谓能让阴道恢复青春的"美容"措施和装置。