孕妇妊娠期间抑郁会影响宝宝日后成长

图片版权 Getty Images Image caption 许多孕妇妊娠期间经历抑郁

身怀六甲，孕育一个小生命是人生的大喜事之一，花人习惯上把怀孕叫做"有喜了"，西方人在听到别人怀孕的消息之后，往往会说："Congratulations"，恭喜。

可见，各国文化中人们都把怀孕当作一件大好事。

然而，现实生活中孕妇会经历各种各样问题，例如，早期妊娠呕吐以及流产危险等。

即使熬过了这些，一些孕妇还会经历孕期抑郁症的折磨。

它不但给孕妇本人带来苦恼，伦敦国王学院的一项新研究发现，它可能还将影响胎儿以及宝宝出生后的健康。

图片版权 Getty Images Image caption 研究人员对两组孕妇所生的孩子进行跟踪和比较。

伦敦国王学院科研人员对106名患有和没有抑郁症的孕妇进行了研究和比较。这些孕妇都已经妊娠25周以上。

研究人员还对两组孕妇所生的孩子进行跟踪和比较。

他们分别在这些婴儿出生后的6天、8个月以及12个月进行测试和分析，结果发现了几个有趣的现象。

首先，患有抑郁症的孕妇，她们妊娠的时间较短，她们的婴儿平均提前8天出生。

但更引人注意的是，如果孕妇怀孕期间患抑郁症，则对婴儿出生后的健康成长有一定的影响。

图片版权 Getty Images Image caption 抑郁症孕妇所生的宝宝更敏感

婴儿更敏感

母亲怀孕期间有抑郁症的，婴儿出生后似乎更多动、啼哭较多。

而且在面对各种状况时，这些婴儿体内产生的压力荷尔蒙皮质醇（cortisol）也更高。

皮质醇是当人遇到威胁、紧张或压力时身体所释放出的一种荷尔蒙。它是身体对压力、紧张等的自然反应机制。

研究人员之一，伦敦国王学院的卡麦恩·帕瑞安提教授（Carmine Pariante）告诉BBC，即使出生后只有两天，这些婴儿对光和温度更敏感。

一年以后，在打疫苗时，这些婴儿体内的皮质醇水平要比那组没有妊娠抑郁症母亲所生的宝宝要高得多。

释放压力荷尔蒙本身并不是什么坏事，但问题是在其他婴儿看来是很正常的情况下，那些抑郁症孕妇的宝宝的反应则可能过激。

婴儿之所以会受到影响，可能跟母亲的血液可以经过胎盘与婴儿相联有关。因此，宝宝从在腹中时就可以感受到妈妈的情绪。

人们担心，将来这些婴儿长大成人之后，在面对各种人生困境时，是否将面临更大的心理问题或罹患抑郁症的风险。

图片版权 Getty Images Image caption 应该积极治疗孕妇抑郁症

治疗方法

根据帕瑞安提教授，10个孕妇中至少就有1人受抑郁症影响，因此他认为，最重要的是这些受到影响的孕妇寻求帮助和治疗。

但现实社会中，许多孕妇很抑郁但却不愿意寻求帮助。这可能与社会对孕妇的期待有关。帕瑞安提教授说，因为人们认为怀孕是令人高兴的事。

帕瑞安提教授说，"必须要承认妊娠抑郁症并提供治疗。这不仅是出于对母亲的健康考虑，同时还为了孩子的健康。"

但到底什么样的治疗比较安全和有效，还有待进一步研究。因为一些抗抑郁药可能会对宝宝的行为有所影响，虽然目前并不清楚这是药的作用，还是抑郁症本身所导致的。

但帕瑞安提教授强调，可以使用非药物性方法，例如通过饮食调理和心理治疗等帮助孕妇对付抑郁症，当然，它未必对每个人都有效。